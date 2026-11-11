Društvo

STIŽE OTOPLJENJE, ALI NEĆE DUGO TRAJATI: Tačno ovog datuma sledi obrt

В. Н.

11. 11. 2026. u 08:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRBIJI će narednih dana biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, ali i osetno toplije.

СТИЖЕ ОТОПЉЕЊЕ, АЛИ НЕЋЕ ДУГО ТРАЈАТИ: Тачно овог датума следи обрт

Foto: N. Živanović

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u petak se u košavskom području i planinskim predelima očekuje umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno imati i olujne udare. Već u subotu vetar će promeniti pravac i okrenuti na severozapadni, uz pad temperature.

Kako je objasnio meteorolog amater Marko Čubrilo, uticaj jakog Đenovskog ciklona doneće prodor veoma toplog vazduha sa juga, zbog čega će do vikenda biti znatno toplije, ali i nestabilno.

Ipak, predah od kiše neće dugo trajati, jer se već od 18. novembra očekuje novo pogoršanje vremena.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

 

Od danas do petka naglo toplije

Od danas do petka uslediće prodor veoma toplog vazduha, pa će temperature osetno porasti. Istovremeno, duž Jadrana će duvati jak jugo, na planinama južni vetar, dok se u Srbiji očekuje topla košava.

- Očekuje se razvijanje jakog Đenovskog ciklona, te bi nam sa jugozapada pristizala nestabilna vazdušna masa i nad jugom regiona, njegovim zapadom, severom i istokom bi bilo česte pojave kiše, dok bi u petak bilo uslova i za grmljavinske pljuskove - objašnjava Čubrilo.

Foto: N. Živanović

Za vikend zahlađenje, a onda novi talas kiše

Za vikend se očekuje promena vremenskih prilika. Sa spuštanjem hladnog fronta stiže zahlađenje, ali će istovremeno padavine prestati, pa će vreme biti svežije i stabilnije.

Ipak, prema najavama meteorologa, stabilizacija neće dugo potrajati. Već od 18. novembra očekuje se novo pogoršanje pod uticajem Atlantika, kada bi došlo do sekundarne ciklogeneze nad severnim Jadranom.

- Period oko 20. novembra obeležilo bi kišovito vreme, a bilo bi uslova za sneg na preko 800 metara nadmorske visine - najavljuje Čubrilo.

Dakle, pred Srbijom su dani sa velikim promenama vremena: od osetnog otopljenja i jakog južnog vetra, preko vikend-zahlađenja, do novog kišnog talasa koji bi mogao da zahvati region u drugoj polovini novembra.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Presuda
Društvo

0 1

Presuda

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Jelena Živanović Jaćović, kao sudija pojedinac, u parnici tužioca Vuka Cvijića iz Beograda, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NID kompanija “Novosti” a.d. Beograd, izdavač elektronskog medija “Novosti.rs” (www.novosti.rs) i Andrijane Nešić iz Beograda, glavni urednik elektronskog medija "Novosti.rs” (www.novosti.rs), čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave, zaključene dana 23.04.2026. godine, doneo je:

10. 11. 2026. u 13:18

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VOZAČI, OPREZ! Važan apel nadležnih, očekuju nas velike gužve
Društvo

0 0

VOZAČI, OPREZ! Važan apel nadležnih, očekuju nas velike gužve

IZ Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije i Direkcije policije danas je upućen apel svim učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatnu dozu strpljenja, odgovornosti i opreznosti, povodom predstojećeg školskog raspusta, kada se na svim važnijim putnim pravcima, kao i na graničnim prelazima, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

11. 11. 2026. u 08:41

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge