STIŽE OTOPLJENJE, ALI NEĆE DUGO TRAJATI: Tačno ovog datuma sledi obrt
U SRBIJI će narednih dana biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, ali i osetno toplije.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u petak se u košavskom području i planinskim predelima očekuje umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno imati i olujne udare. Već u subotu vetar će promeniti pravac i okrenuti na severozapadni, uz pad temperature.
Kako je objasnio meteorolog amater Marko Čubrilo, uticaj jakog Đenovskog ciklona doneće prodor veoma toplog vazduha sa juga, zbog čega će do vikenda biti znatno toplije, ali i nestabilno.
Ipak, predah od kiše neće dugo trajati, jer se već od 18. novembra očekuje novo pogoršanje vremena.
Od danas do petka naglo toplije
Od danas do petka uslediće prodor veoma toplog vazduha, pa će temperature osetno porasti. Istovremeno, duž Jadrana će duvati jak jugo, na planinama južni vetar, dok se u Srbiji očekuje topla košava.
- Očekuje se razvijanje jakog Đenovskog ciklona, te bi nam sa jugozapada pristizala nestabilna vazdušna masa i nad jugom regiona, njegovim zapadom, severom i istokom bi bilo česte pojave kiše, dok bi u petak bilo uslova i za grmljavinske pljuskove - objašnjava Čubrilo.
Za vikend zahlađenje, a onda novi talas kiše
Za vikend se očekuje promena vremenskih prilika. Sa spuštanjem hladnog fronta stiže zahlađenje, ali će istovremeno padavine prestati, pa će vreme biti svežije i stabilnije.
Ipak, prema najavama meteorologa, stabilizacija neće dugo potrajati. Već od 18. novembra očekuje se novo pogoršanje pod uticajem Atlantika, kada bi došlo do sekundarne ciklogeneze nad severnim Jadranom.
- Period oko 20. novembra obeležilo bi kišovito vreme, a bilo bi uslova za sneg na preko 800 metara nadmorske visine - najavljuje Čubrilo.
Dakle, pred Srbijom su dani sa velikim promenama vremena: od osetnog otopljenja i jakog južnog vetra, preko vikend-zahlađenja, do novog kišnog talasa koji bi mogao da zahvati region u drugoj polovini novembra.
(Kurir)
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