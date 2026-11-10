"NE ZNAMO GDE JE, NIKO NEMA INFORMACIJE": Oglasila se majka Vuka Švonje koji je nestao u Nemačkoj pre 9 dana
VUK Švonja (30) iz Veternika kod Novog Sada nestao je 1. novembra u Frankfurtu u Nemačkoj, a njegova porodica već danima nema nikakvu informaciju o tome gde se nalazi.
Kako je objasnila Vukova majka Biljana, on je u Nemačku otputovao sa devojkom, ali je nakon svađe odlučio da se vrati u Novi Sad. Od tog trenutka počinje drama njegovih najbližih, koji bezuspešno pokušavaju da stupe u kontakt sa njim.
Uplašena majka Biljana priseća se da je Vuk poslednji put razgovarao sa ocem 1. novembra u 20.56 časova i tada je rekao da želi da se vrati u Novi Sad. Poslednji put je viđen 2. novembra na autobuskoj stanici stanici Hauptbahnhof u Frankfurtu.
- Od onda pokušavamo da saznamo šta se dogodilo. Ja sam zvala i devojku sa kojom je Vuk putovao u Nemačku. Ona je rekla da ne zna gde se on nalazi i rekla je da ga je pozivala nakon njihove svađe, ali da se nije javljao. Čule smo se ponovo, i ona ga traži. Ne možemo da ga nađemo - jada se Vukova majka.
Porodica je, u pokušaju da pronađe bilo kakav trag, proveravala i bolnice i policijske stanice u Frankfurtu. Međutim, kako tvrde, dobili su informaciju da niko sa imenom i prezimenom njihovog sina nije evidentiran kao primljen u bolnicu ili priveden.
- Vukov mobilni telefon je od 2. novembra, od 1.20 časova, nedostupan. Nemamo nikakvu informaciju o njegovom kretanju, niti uspevamo da ga kontaktiramo putem društvenih mreža. Nestanak je prijavljen policiji u Novom Sadu 5. novembra, a kontaktirali smo i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije. Međutim, niko ne zna ništa - kaže Biljana.
Vest o Vukovom nestanku objavljena je i u registru nestalih lica Srbije nestalisrbija.rs.
Dodaje da su probali i da stupe u kontakt sa ambasadom Srbije u Nemačkoj ali da se tamo niko ne javlja na telefon niti odgovara na njihove mejlove.
- Očajni smo. Ne znamo šta da radimo! Do kraja ćemo otiću u Nemačku u našu ambasadu da tražimo pomoć - priča očajna Biljana.
U potragu za Vukom uključili su se brojni građani iz dijaspore koji vest o njegovom nestanku dele po društvenim mrežama i raspituju se kod poznanika i prijatelja da li ga je neko video ali za sada bezuspešno. Ipak, Vukova porodica ne gubi nadu i mole sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njemu da se jave policiji.
(Blic)
Preporučujemo
SPREMITE SE ZA KIŠU I OBLAKE: Pred nama su sveži dani
10. 11. 2026. u 13:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)