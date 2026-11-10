"NE ZNAMO GDE JE, NIKO NEMA INFORMACIJE": Oglasila se majka Vuka Švonje koji je nestao u Nemačkoj pre 9 dana

VUK Švonja (30) iz Veternika kod Novog Sada nestao je 1. novembra u Frankfurtu u Nemačkoj, a njegova porodica već danima nema nikakvu informaciju o tome gde se nalazi.

Foto: Fejsbuk/Vuk Švonja

Kako je objasnila Vukova majka Biljana, on je u Nemačku otputovao sa devojkom, ali je nakon svađe odlučio da se vrati u Novi Sad. Od tog trenutka počinje drama njegovih najbližih, koji bezuspešno pokušavaju da stupe u kontakt sa njim.

Uplašena majka Biljana priseća se da je Vuk poslednji put razgovarao sa ocem 1. novembra u 20.56 časova i tada je rekao da želi da se vrati u Novi Sad. Poslednji put je viđen 2. novembra na autobuskoj stanici stanici Hauptbahnhof u Frankfurtu.

- Od onda pokušavamo da saznamo šta se dogodilo. Ja sam zvala i devojku sa kojom je Vuk putovao u Nemačku. Ona je rekla da ne zna gde se on nalazi i rekla je da ga je pozivala nakon njihove svađe, ali da se nije javljao. Čule smo se ponovo, i ona ga traži. Ne možemo da ga nađemo - jada se Vukova majka.

Porodica je, u pokušaju da pronađe bilo kakav trag, proveravala i bolnice i policijske stanice u Frankfurtu. Međutim, kako tvrde, dobili su informaciju da niko sa imenom i prezimenom njihovog sina nije evidentiran kao primljen u bolnicu ili priveden.

- Vukov mobilni telefon je od 2. novembra, od 1.20 časova, nedostupan. Nemamo nikakvu informaciju o njegovom kretanju, niti uspevamo da ga kontaktiramo putem društvenih mreža. Nestanak je prijavljen policiji u Novom Sadu 5. novembra, a kontaktirali smo i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije. Međutim, niko ne zna ništa - kaže Biljana.

Vest o Vukovom nestanku objavljena je i u registru nestalih lica Srbije nestalisrbija.rs.

Dodaje da su probali i da stupe u kontakt sa ambasadom Srbije u Nemačkoj ali da se tamo niko ne javlja na telefon niti odgovara na njihove mejlove.

- Očajni smo. Ne znamo šta da radimo! Do kraja ćemo otiću u Nemačku u našu ambasadu da tražimo pomoć - priča očajna Biljana.

U potragu za Vukom uključili su se brojni građani iz dijaspore koji vest o njegovom nestanku dele po društvenim mrežama i raspituju se kod poznanika i prijatelja da li ga je neko video ali za sada bezuspešno. Ipak, Vukova porodica ne gubi nadu i mole sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njemu da se jave policiji.

(Blic)