TEMPERATURNI PREOKRET U SRBIJI: Posle mraza sledi porast temperatura, evo šta nas tek čeka

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju vremensku prognozu prema kojoj nas u Srbiji u narednim danima očekuje promenljivo vreme, od hladnih jutara sa mrazem, preko porasta dnevnih temperatura, pa sve do prolaznog naoblačenja, a stiže i olujni vetar

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Danas će na severu i istoku zemlje preovladavati sunčano vreme, dok se pre podne u Timočkoj Krajini očekuje slaba do umerena oblačnost.

U ostalim krajevima Srbije jutro i pre podne biće oblačni, ali se u drugom delu dana predviđa postepeno razvedravanje.

Vetar će biti slab do umeren, severnog i severozapadnog pravca, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 9 do 14 stepeni Celzijusa.

Tokom vikenda, kao i u ponedeljak, jutra će biti osetno hladna, uz pojavu slabog prizemnog mraza.

Lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano vreme sa malom do umerenom oblačnošću.

Početkom sledeće sedmice stiže blago otopljenje i porast dnevnih temperatura.

Ipak, stabilizacija neće dugo trajati — u utorak i sredu očekuje se prolazno naoblačenje koje će doneti kišu.

Krajem najavljenog perioda vremenske prilike dodatno će zakomplikovati jak južni i jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno imati i olujne udare.

(Telegraf)

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