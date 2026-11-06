TEMPERATURNI PREOKRET U SRBIJI: Posle mraza sledi porast temperatura, evo šta nas tek čeka
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju vremensku prognozu prema kojoj nas u Srbiji u narednim danima očekuje promenljivo vreme, od hladnih jutara sa mrazem, preko porasta dnevnih temperatura, pa sve do prolaznog naoblačenja, a stiže i olujni vetar
Danas će na severu i istoku zemlje preovladavati sunčano vreme, dok se pre podne u Timočkoj Krajini očekuje slaba do umerena oblačnost.
U ostalim krajevima Srbije jutro i pre podne biće oblačni, ali se u drugom delu dana predviđa postepeno razvedravanje.
Vetar će biti slab do umeren, severnog i severozapadnog pravca, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 9 do 14 stepeni Celzijusa.
Tokom vikenda, kao i u ponedeljak, jutra će biti osetno hladna, uz pojavu slabog prizemnog mraza.
Lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine.
Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano vreme sa malom do umerenom oblačnošću.
Početkom sledeće sedmice stiže blago otopljenje i porast dnevnih temperatura.
Ipak, stabilizacija neće dugo trajati — u utorak i sredu očekuje se prolazno naoblačenje koje će doneti kišu.
Krajem najavljenog perioda vremenske prilike dodatno će zakomplikovati jak južni i jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno imati i olujne udare.
(Telegraf)
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