NIJE ZNANJE SAMO PETICA: Katarina Jovanov, maturant Osme beogradske gimnazije

MATURANTKINjA Osme beogradske gimnazije Katarina Jovanov, smatra da vrednost pitanja i odgovora često zavisi od predmeta i nastavnika, ali da bi obrazovanje moralo da ostavi više prostora za učeničku inicijativu.

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Umesto da se uspeh posmatra isključivo kroz ocene, važno je prepoznati i sposobnosti koje se ne mogu uvek izmeriti brojem u dnevniku.

Iako se kreativnost često ističe kao jedna od najvažnijih sposobnosti koje obrazovanje treba da razvija, učenici neretko procenjuju da je sigurnije ponuditi odgovor za koji znaju da ga nastavnik očekuje nego izneti sopstveno mišljenje.

- Uglavnom se podstiču sigurni i šablonski odgovori, jer školski program često ne ostavlja dovoljno prostora za kreativno izražavanje - objašnjava Katarina. - Originalnost se često tumači pogrešno kao suprotstavljanje autoritetu ili preispitivanje profesora. Umesto da pokušava da razume, povezuje i preispituje, može se dogoditi da učeniku najvažnije postane da zapamti ono što je potrebno za odgovarajuću ocenu.

Katarina smatra da bi greške trebalo da budu sastavni deo učenja, prilika da učenik razume šta nije dobro uradio i kako može da napreduje.

- Kada učenik pogreši, umesto podrške često se suočava sa etiketiranjem. Nastavnici skloni predrasudama mogu ga prerano smestiti u određeni "kalup", što dugoročno utiče na njegovo samopouzdanje - upozorava ona.- Zbog toga je učenicima potrebno okruženje u kojem mogu slobodno da govore, raspravljaju, pogreše i pokušaju ponovo, bez straha od vređanja i ponižavanja. Takav pristup ne znači odustajanje od znanja i kriterijuma, već stvaranje uslova da se uči sa više sigurnosti, razumevanja i spremnosti da istražuju.

Posebno ističe da neuspesi u jednom trenutku školovanja mogu da imaju posledice i na kasnije mogućnosti učenika. Kao primer, navodi situaciju u kojoj učenik dobije tri nedovoljne ocene zaredom iz jednog predmeta, nakon čega može da se suoči sa ograničenjima, uključujući i nemogućnost učešća na školskom nivou takmičenja iz tog predmeta.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.