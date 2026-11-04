Društvo

PRELIMINARNI REZULTATI: Prigovori za stipendije i kredite do 13. novembra

Branka Borisavljević

04. 11. 2026. u 15:27

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NA Portalu za kredite i stipendije objavljeni su preliminarni rezultati konkursa Ministarstva prosvete za dodelu učeničkih stipendija i kredita za školsku 2026/2027.godinu.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ: Приговори за стипендије и кредите до 13. новембра

Foto: Privatna arhiva

Rok za prigovore je do 13. novembra.

Svaki učenik ima pravo dokumentovanog prigovora na preliminarne rezultate Konkursa u roku od osam dana od dana objavljivanja, na Portalu.

Učenik elektronski podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, i u slučaju dostavljanja dodatnih dokumenata, iste dostavlja u elektronskoj formi peko Portala i preko škole u koju je upisan, u skladu sa uputstvom na Portalu.

Prigovor koji nije dostavljen u skladu sa uputstvom dostupnim na Portalu, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija, neće se razmatrati.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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