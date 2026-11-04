PRELIMINARNI REZULTATI: Prigovori za stipendije i kredite do 13. novembra
NA Portalu za kredite i stipendije objavljeni su preliminarni rezultati konkursa Ministarstva prosvete za dodelu učeničkih stipendija i kredita za školsku 2026/2027.godinu.
Rok za prigovore je do 13. novembra.
Svaki učenik ima pravo dokumentovanog prigovora na preliminarne rezultate Konkursa u roku od osam dana od dana objavljivanja, na Portalu.
Učenik elektronski podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, i u slučaju dostavljanja dodatnih dokumenata, iste dostavlja u elektronskoj formi peko Portala i preko škole u koju je upisan, u skladu sa uputstvom na Portalu.
Prigovor koji nije dostavljen u skladu sa uputstvom dostupnim na Portalu, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija, neće se razmatrati.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Vučićević: Studentska diktatura je počela! Naredili gašenje Informera - ugašen Informer! (VIDEO)
04. 11. 2026. u 10:50 >> 14:30
KIŠA MOGUĆA U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Evo kakvo nas vreme očekuje sutra
04. 11. 2026. u 12:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)