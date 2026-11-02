Društvo

VOZAČI, OPREZ NA PUTEVIMA! Radovi menjaju režim saobraćaja: Evo gde vas čekaju zatvorene trake i obilaznice

D.D.

02. 11. 2026. u 12:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PUTEVI Srbije saopštili su da je od danas izmenjen saobraćaj između petlje Dobanovci i graničnog prelaza Batrovci, u oba smera, zbog popravke oštećene sigurnosno zaštitne ograde.

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ НА ПУТЕВИМА! Радови мењају режим саобраћаја: Ево где вас чекају затворене траке и обилазнице

Foto: Printskrin Jutjub/Putevi Srbije

Izmenjen režim na snazi je i na auto-putu između petlji Ruma i Šabac i na motoputu između petlje Šabac i petlje Majur.

Na tim deonicama biće zatvarane zaustavne ili preticajne trake u dužini do 200 metara.

Na delu auto-puta između petlje Takovo i tunela Šarani, uključujući tunel Svilajnac, u smeru ka Čačku od danas je zatvorena preticajna saobraćaja traka u dužini od pet kilometara zbog radova na postavljanju katadioptera.

Kod petlje Kruševac istok, na auto-putu u smeru ka Pojatama, izmenjen režim je na snazi danas od 9 do 17 časova, a zatvorena je preticajna traka u dužini od 200 metara, zbog postavljanja privremene signalizacije.

Na državnom putu u mestu Stepanovićevo, od km 26+170 do km 26+760, obustava saobraćaja traje do 20. novembra, zbog sanacije nadvožnjaka.

Obilazak za teretna vozila i autobuse iz pravca Novog Sada vodi preko Rumenke, Bačkog Petrovca, Kulpina, Ravnog Sela i Zmajeva, a za putnička vozila preko ulice Vojvode Putnika (podvožnjak), ulice Biće Kesića i dalje državnog puta.

Svi radovi obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima Republike Srbije.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)

Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)