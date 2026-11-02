VOZAČI, OPREZ NA PUTEVIMA! Radovi menjaju režim saobraćaja: Evo gde vas čekaju zatvorene trake i obilaznice
PUTEVI Srbije saopštili su da je od danas izmenjen saobraćaj između petlje Dobanovci i graničnog prelaza Batrovci, u oba smera, zbog popravke oštećene sigurnosno zaštitne ograde.
Izmenjen režim na snazi je i na auto-putu između petlji Ruma i Šabac i na motoputu između petlje Šabac i petlje Majur.
Na tim deonicama biće zatvarane zaustavne ili preticajne trake u dužini do 200 metara.
Na delu auto-puta između petlje Takovo i tunela Šarani, uključujući tunel Svilajnac, u smeru ka Čačku od danas je zatvorena preticajna saobraćaja traka u dužini od pet kilometara zbog radova na postavljanju katadioptera.
Kod petlje Kruševac istok, na auto-putu u smeru ka Pojatama, izmenjen režim je na snazi danas od 9 do 17 časova, a zatvorena je preticajna traka u dužini od 200 metara, zbog postavljanja privremene signalizacije.
Na državnom putu u mestu Stepanovićevo, od km 26+170 do km 26+760, obustava saobraćaja traje do 20. novembra, zbog sanacije nadvožnjaka.
Obilazak za teretna vozila i autobuse iz pravca Novog Sada vodi preko Rumenke, Bačkog Petrovca, Kulpina, Ravnog Sela i Zmajeva, a za putnička vozila preko ulice Vojvode Putnika (podvožnjak), ulice Biće Kesića i dalje državnog puta.
Svi radovi obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima Republike Srbije.
(Tanjug)
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