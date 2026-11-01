INSTITUT "DEDINJE": Najoštrije demantujemo laži o uništavanju dokumentacije
U MEDIJIMA su se pojavile tvrdnje da je dokumentacija uništavana i u Nacionalnom institutu za srce i krvne sudove "Dedinje" što su demantoval iz te ustanove.
Poštovani,
"Povodom zlonamernih insinuacija i dezinformacija o navodnom uništavanju dokumentacije u Nacionalnom institutu za srce i krvne sudove „Dedinje“, najodlučnije demantujemo iznete laži.
Ova ugledna ustanova u svim segmentima svog rada funkcioniše normalno i u skladu s zakonom i uvek je spremna za sve vrste inspekcijskog nadzora.
Srdačan pozdrav"
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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