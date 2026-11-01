Društvo

INSTITUT "DEDINJE": Najoštrije demantujemo laži o uništavanju dokumentacije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 18:01

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U MEDIJIMA su se pojavile tvrdnje da je dokumentacija uništavana i u Nacionalnom institutu za srce i krvne sudove "Dedinje" što su demantoval iz te ustanove.

ИНСТИТУТ ДЕДИЊЕ: Најоштрије демантујемо лажи о уништавању документације

Foto: Adam Radosavljevic / Alamy / Profimedia

Poštovani,

 Saopštenje prenosimo u celosti:
 
"Povodom zlonamernih insinuacija i dezinformacija o navodnom uništavanju dokumentacije u Nacionalnom institutu za srce i krvne sudove „Dedinje“, najodlučnije demantujemo iznete laži.
 
Ova ugledna ustanova u svim segmentima svog rada funkcioniše normalno i u skladu s zakonom i uvek je spremna za sve vrste inspekcijskog nadzora.
  
Srdačan pozdrav"

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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