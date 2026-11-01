NOVEMBAR DONOSI POSLEDNJI DRŽAVNI PRAZNIK OVE GODINE: Ovo je kalendar praznika za 2027.
DO kraja tekuće godine građane Srbije očekuje još jedan državni praznik i kratak predah od posla i škole, dok nas u narednoj godini očekuje ukupno 11 neradnih dana.
Do kraja ove godine u Srbiji će se kao neradni dan i državni praznik obeležiti još samo Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, koji pada u sredu.
Povodom ovog praznika, učenici u školama imaće mali jesenji raspust u trajanju od tri slobodna dana – od srede 11. novembra do petka 13. novembra.
Kalendar za 2027. godinu
Prema zvaničnom kalendaru, u 2027. godini građani Srbije imaće ukupno 11 slobodnih i neradnih dana, što je za jedan manje u odnosu na ovu godinu.
Raspored državnih praznika u 2027. godini izgleda ovako:
- Nova godina (1. i 2. januar): Praznuje se u petak i subotu.
- Božić (7. januar): Obeležava se u četvrtak.
- Dan državnosti – Sretenje (15. i 16. februar): Praznuje se dva dana, u ponedeljak i utorak.
- Dan primirja u Prvom svetskom ratu (11. novembar): Pada u četvrtak.
Čak 5 vezanih slobodnih dana u maju
Posebno pogodan period za odmor i putovanja biće početkom maja 2027. godine, kada se preklapaju vaskršnji i prvomajski praznici.
Budući da Uskrs padne u nedelju 2. maja, građani Srbije imaće ukupno pet vezanih neradnih dana.
Slobodni dani trajaće od petka 30. aprila do utorka 4. maja, a njima su obuhvaćeni:
- Veliki petak (30. april);
- Praznik rada (1. maj);
- Uskrs (2. maj);
- Uskršnji ponedeljak (3. maj);
- Drugi dan Praznika rada, koji se prebacuje na utorak 4. maj.
Slobodni dani za verske praznike i krsnu slavu
Zakon o državnim i verskim praznicima propisuje i prava zaposlenih na slobodne dane u skladu sa veroispovešću:
- Pravoslavni vernici: Imaju pravo na slobodan dan na prvi dan krsne slave. Važna napomena: Ukoliko krsna slava padne na vikend ili drugi neradni dan, taj slobodan dan se ne prenosi na prvi sledeći radni dan.
- Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica: Imaju pravo na neradni dan na prvi dan Božića i tokom Uskršnjih praznika (od Velikog petka do drugog dana Uskrsa po njihovom kalendaru).
- Pripadnici islamske zajednice: Imaju slobodan dan na prvi dan Ramazanskog i prvi dan Kurbanskog bajrama.
- Pripadnici jevrejske zajednice: Ostvaruju pravo na slobodan dan na prvi dan Jom Kipura.
(Blic Biznis)
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