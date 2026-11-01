KONKURS ZA PRIJEM U 63. PADOBRANSKU I 72. BRIGADU ZA SPECIJALNE OPERACIJE: Prijave otvorene do 30. novembra

MINISTARSTVO odbrane i Vojska Srbije objavili su konkurs za prijem kandidata u 63. padobransku brigadu i 72. brigadu za specijalne operacije, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane.

Foto: Vojska Srbije

Konkurs je otvoren od 1. do 30. novembra, a budući pripadnici 63. padobranske brigade službovaće u Nišu, dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije službovati u Pančevu.

Pravo da se prijave imaju državljani Republike Srbije, žene i muškarci, sa najmanje srednjom stručnom spremom, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Kandidate sa blagovremenim i kompletnim prijavama očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera, a nakon toga osnovna i selektivna obuka.

Najuspešnijima će biti pružena prilika da stupe u profesionalnu vojnu službu, prvo na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme.

Detaljne informacije o uslovima i postupku prijave dostupne su na internet stranici Ministarstva odbrane.

(Tanjug)

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