DVE GODINE OD PADA NADSTREŠNICE U NOVOM SADU: Patrijarh Porfirije služi pomen u Hramu Svetog Save

NAVRŠAVA se dve godine od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je život izgubilo 16 osoba, a tim povodom patrijarh Porfirije će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti pomen stradalima.

FOTO.Lj.P.

Patrijarh će pomen služiti posle liturgije koja počinje u 9.00 sati.

U Novom Sadu danas će biti organizovan komemorativni skup povodom dve godine pod pada nadstrešnice.

Na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine srušila se betonska nadstrešnica, u 11.52 časova, kada je na licu mesta stradalo 14 osoba, od kojih troje dece.

Tada su teško povređene tri osobe, od kojih je dvoje kasnije podleglo zadobijenim povredama.

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