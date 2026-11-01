POMEN ŽRTVAMA NADSTREŠNICE: Kikinđani zapalili sveće za poginule u Novom Sadu (Foto)

Isto kao i prošle godine, nekoliko desetina Kikinđana okupilo se danas u centru grada, ispred gradske kuće, radi obeležavanja druge godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, koja je ubila 16 ljudi.

Foto: R. Šegrt

Skup je simbolično zakazan za 11 sati i 52 minuta, kada se i dogodila velika tragedija. U mirnoj atmosferi, okupljeni su se prisetili tog događaja i onih koji su toga dana izgubili živote, a među njima je bilo i dece. Sva imena poginulih bila su istaknuta na postamentu foto-znaka Kikinda, a na tom mestu građani su ostavljali cveće i palili sveće. Održano je i 16 minuta tišine za 16 poginulih. Sa skupa je poslata emotivna u znak sećanja na nevine žrtve.

- Vi, prerano ugašene duše, spavajte mirno, jer dok je nas, živećete kroz naša sećanja, našu borbu i našu ljubav. Svaki put kada prođemo pored ili ispod neke nadstrešnice, svaki put kada se zateknemo u Novom Sadu kor glavu nam prođe ista jeziva misao: mogao sam to biti ja, moglo je da tamo bude moje dete, jer to se, zaista, moglo desiti svakome od nas. Niko od njih nije toga jutra krenuo u smrt, krenuli su kućim na posao, na fakultet – rekla je Marija Hodžić, u ime Zbora građana Kikinde.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.