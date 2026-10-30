VAŽNO ZA SVE KOJI IDU NA AERODROM: Menja se režim saobraćaja, ovu deonicu izbegavajte do 9. novembra

PUTEVI Srbije najavili su da će od danas do 9. novembra biti izmenenjen režima saobraćaja zbog prve faze radova na uklapanju novoprojektovanog puta "Put za Aerodrom- Bulevar" sa državnim putem, na deonici petlja Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, u smeru ka aerodromu.

foto D. Milovanović

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se u smeru ka petlji Aerodrom, odvijati preko saobraćajnice "Put za muzej", potom moto-putem I M reda broj 12, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

U smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla", saobraćaj će iz desne kolovozne trake biti preusmeren u levu kolovoznu traku sa dvosmernim režimom saobraćaja, potom preko nadvožnjaka na kružni put.

(Tanjug)

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