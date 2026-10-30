Društvo

VAŽNO ZA SVE KOJI IDU NA AERODROM: Menja se režim saobraćaja, ovu deonicu izbegavajte do 9. novembra

T.J.

30. 10. 2026. u 11:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PUTEVI Srbije najavili su da će od danas do 9. novembra biti izmenenjen režima saobraćaja zbog prve faze radova na uklapanju novoprojektovanog puta "Put za Aerodrom- Bulevar" sa državnim putem, na deonici petlja Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, u smeru ka aerodromu.

ВАЖНО ЗА СВЕ КОЈИ ИДУ НА АЕРОДРОМ: Мења се режим саобраћаја, ову деоницу избегавајте до 9. новембра

foto D. Milovanović

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se u smeru ka petlji Aerodrom, odvijati preko saobraćajnice "Put za muzej", potom moto-putem I M reda broj 12, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

U smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla", saobraćaj će iz desne kolovozne trake biti preusmeren u levu kolovoznu traku sa dvosmernim režimom saobraćaja, potom preko nadvožnjaka na kružni put.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: POGLEDAJTE KAKO TEKU RADOVI: Tunel "Iriški venac" biće dug više od tri kilometara

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič Za dom spremni - Jednoglasna odluka
Region

0 0

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič "Za dom spremni" - Jednoglasna odluka

GRADSKO veće Rijeke jednoglasno je usvojilo zabranu veličanja fašizma i ustaštva na javnim mestima: „Zabranjuje se na svim gradskim površinama, nekretninama i pokretninama kojima upravlja Grad Rijeka isticanje ili promicanje simbola, obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo, uključujući i ustaški poklič 'Za dom spremni', kao i svaki oblik nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti”.

30. 10. 2026. u 09:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! Pokušavam deci da objasnim šta gledaju

Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"