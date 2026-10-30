DEČAK IZ SRBIJE NESTAO U FRANCUSKOJ: Drama nedaleko od Meca, policija u potrazi za Ilijom Mitrovićem (13)

TRINAESTOGODIŠNjI Ilija Mitrović nestao je u Francuskoj, a policija je uputila hitan apel za pomoć u njegovom pronalasku. Dečak je poslednji put viđen 12. oktobra u mestu Onji, nedaleko od Meca, u blizini prodavnice Lidl.

Foto: Francuska policija / Printscreen

Prema informacijama koje je objavila Fejsbuk grupa "Svi Srbi u Parizu", francuska policija iz departmana Mozel pokrenula je potragu za dečakom, čiji se nestanak ocenjuje kao zabrinjavajući.

Foto: Francuska policija / Printscreen

Ilija ima 13 godina, visok je oko 160 centimetara, normalne je građe i ima smeđu kosu.

U trenutku nestanka na sebi je imao crni duks, zelene pantalone i Nike Air Max patike, a oko vrata je nosio zlatni lančić.

Portal "Svi Srbi u Parizu" uputio je apel građanima, posebno srpskoj dijaspori u Francuskoj, da podele informaciju i pomognu u potrazi.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Ilijinom kretanju ili su ga videli mogu da kontaktiraju policijsku stanicu u Mecu na broj 03 87 16 17 48, ili da pozovu broj policije 17.

Svaka informacija koja može doprineti pronalasku dečaka od velikog je značaja.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

TAKO TO RADI FRANCUSKA POLICIJA: Vodeni top direktno u glavu

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.