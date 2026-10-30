Društvo

DEČAK IZ SRBIJE NESTAO U FRANCUSKOJ: Drama nedaleko od Meca, policija u potrazi za Ilijom Mitrovićem (13)

Ivana Manić

30. 10. 2026. u 18:02

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TRINAESTOGODIŠNjI Ilija Mitrović nestao je u Francuskoj, a policija je uputila hitan apel za pomoć u njegovom pronalasku. Dečak je poslednji put viđen 12. oktobra u mestu Onji, nedaleko od Meca, u blizini prodavnice Lidl.

ДЕЧАК ИЗ СРБИЈЕ НЕСТАО У ФРАНЦУСКОЈ: Драма недалеко од Меца, полиција у потрази за Илијом Митровићем (13)

Foto: Francuska policija / Printscreen

Prema informacijama koje je objavila Fejsbuk grupa "Svi Srbi u Parizu", francuska policija iz departmana Mozel pokrenula je potragu za dečakom, čiji se nestanak ocenjuje kao zabrinjavajući.

Foto: Francuska policija / Printscreen

Ilija ima 13 godina, visok je oko 160 centimetara, normalne je građe i ima smeđu kosu.

U trenutku nestanka na sebi je imao crni duks, zelene pantalone i Nike Air Max patike, a oko vrata je nosio zlatni lančić.

Portal "Svi Srbi u Parizu" uputio je apel građanima, posebno srpskoj dijaspori u Francuskoj, da podele informaciju i pomognu u potrazi.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Ilijinom kretanju ili su ga videli mogu da kontaktiraju policijsku stanicu u Mecu na broj 03 87 16 17 48, ili da pozovu broj policije 17.

Svaka informacija koja može doprineti pronalasku dečaka od velikog je značaja.

(Telegraf)

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