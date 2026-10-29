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DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 30. OKTOBAR: Biku stiže poziv iz inostranstva, Lav ulazi u tajnu romansu, Škorpija da pripazi na dokumentaciju

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 10. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas petak, 30. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПЕТАК, 30. ОКТОБАР: Бику стиже позив из иностранства, Лав улази у тајну романсу, Шкорпија да припази на документацију

Foto: Freepik.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

 

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u kuću privatnog života praveći napete aspekte sa Neptunom i Saturnom, planetama obmana i ograničenja, u vašem znaku, koji podstiču tenzije u porodičnim odnosima. Čuvajte se žena na poslu.

 

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u trećoj kući podstiče vašu želju da se oprobate u privatnom preduzetništvu ili intelektualnoj delatnosti. Dobijate poziv od rođaka iz inostranstva s kojim se niste odavno čuli. Oprez u saobraćaju.

 

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sa Mesecom u drugoj kući fokusirani ste na finansije i ulaganje u nekretnine, ali dobro sagledajte sve mogućnosti kako vas neko ne bi obmanuo. Dopada vam se neko koga ste upoznali preko prijatelja ili interneta. Nesanica.

 

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u vašem znaku u izazovnim aspektima sa Neptunom i Saturnom, planetama zabluda i discipline, u kući karijere i autoriteta, donosi vam nesporazume, svađe i sukobe sa nadređenima ili roditeljima.

 

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući podsvesti naglašava vašu emocionalnu ranjivost, kao i potrebu za vraćanjem u prošlost. Sigurni ste da ćete uspeti da nađete rešenje za situaciju na poslu koja nije tako sjajna. Tajna romansa preko interneta.

 

Devica (23. 8 - 22. 9)

Sa Mesecom u 11. kući fokusirani ste na društveni ili politički angažman, dogovor sa prijateljima, timski projekat, ili internet-trgovinu. Slobodne Device, preko prijatelja, mogu da upoznaju interesantnu osobu. Vanredni troškovi.

 

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Ulazak Meseca u kuću karijere i napeti aspekti koje pravi sa planetama u kući partnerskih odnosa, donosi vam više obaveza, ali i sukoba sa nadređenima i voljenom osobom. Oslabljena cirkulacija. Nesanica.

 

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Kontakti sa strancima, rešavanje pravnih akata ili poslovi u izdavaštvu danas mogu biti pod znakom pitanja, jer imate utisak da neko minira vaše planove. Problemi sa putnom dokumentacijom i na putovanjima. Podložnost sportskim povredama.

 

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Saturn i vaš vladalac Neptun prave napete aspekte sa Mesecom u kući novca donoseći vam vanredne troškove preko putovanja, pravnih pitanja, visokog obrazovanja. Imate želju da nešto čime se bavite iz hobija pretvorite u izvor prihoda.

 

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec kući partnerskih odnosa obrazuje napete aspekte sa Neptunom i vašim vladaocem Saturnom u kući privatnog života, donoseći vam probleme zbog manipulacija člana porodice. Susret s bivšom simpatijom.

 

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u šestoj kući fokusira vas na posao, zdravlje i svakodnevne, dosadne, rutinske poslove. Aspekti Plutona u vašem znaku donose vam zaradu preko samostalne delatnosti. Slobodne Vodolije mogu da uđu u romansu na poslu.

 

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašoj petoj kući podstiče vašu kreativnu crtu donoseći vam uspeh preko umetničkih projekata ili samostalne delatnosti. Sa aspektom između vašeg vladaoca Neptuna i Venere može vas obuzeti ljubavni zanos.

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