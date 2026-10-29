SEDAM DECENIJA BORBE ZA DOSTOJANSTVO: U Vrbasu održana svečanost posvećena zajedništvu i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom

U VRBASU je, u Centru za fizičku kulturu "Drago Jovović", svečano obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se tradicionalno obeležava 3. decembra, kao i značajan jubilej - 70 godina postojanja Opštinske organizacije invalida rada Vrbas.

Foto: Aleksey Tugolukov/Alamy/Profimedia

Svečanost je održana pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, uz podršku Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Program je upotpunjen prigodnim kulturno-umetničkim sadržajem.

Prisutnima su se pozdravnim rečima obratili predsednica Saveza invalida rada Vojvodine Stana Svilarov i predsednik Opštinske organizacije invalida rada Vrbas Svetislav Alargić. Očekuje se i učešće predstavnika nadležnog ministarstva, Pokrajinskog sekretarijata i lokalne samouprave grada Vrbasa.

U okviru svečanosti istaknut je značaj sedam decenija rada Opštinske organizacije invalida rada Vrbas, koja svojim postojanjem i aktivnostima doprinosi okupljanju, podršci i zaštiti prava osoba sa invaliditetom.

Poseban osvrt posvećen je značaju 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji predstavlja priliku da se dodatno ukaže na potrebu za ravnopravnošću, socijalnom sigurnošću, dostojanstvenim životom i aktivnim učešćem osoba sa invaliditetom u svim oblastima društva.

Predsednica Saveza invalida rada Vojvodine Stana Svilarov naglasila je da Savez nastoji da svojim delovanjem pruži podršku invalidima rada, da ih okupi i osnaži, kao i da doprinese poboljšanju njihovog društvenog i materijalnog položaja. Posebno je ukazala na značaj podrške nadležnih institucija, lokalnih samouprava i svih saradnika koji doprinose radu organizacija.

Savez invalida rada Vojvodine nastavlja da se zalaže za veće uključivanje osoba sa invaliditetom u društveni život, unapređenje uslova za rad organizacija i jačanje međusobne solidarnosti. Za ostvarivanje ovih ciljeva neophodni su zajednički rad, razumevanje i kontinuirana podrška institucija i šire zajednice.

U završnom delu svečanosti organizovana je podela slika i prigodnih poklona, nakon čega su se učesnici družili uz zakusku i osveženje.

Obeležavanje ovog značajnog jubileja još jednom je podsetilo na važnost zajedništva, humanosti i istrajnosti u borbi za bolji položaj invalida rada.

Jer, kako je istaknuto u obraćanju gostima:

- Mi živimo sa vama, a ne pored vas. Samo zajedničkim delovanjem možemo graditi društvo u kojem će osobe sa invaliditetom imati ravnopravno mesto, poštovanje i mogućnost da dostojanstveno žive i aktivno učestvuju u zajednici.

(Pink)

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