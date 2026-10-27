DOBRO UPAMTITE OVAJ DATUM! Meteorolog objasnio sve, Srbiji stiže hladni preokret
U SRBIJI danas na severu i zapadu pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i suvo.
Za ostatak zemlje vremenska prognoza navodi da će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Vetar slab i umeren, na severu i istoku sredinom dana kratkotrajno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša od 9 do 13, u Negotinskoj Krajini oko 15 stepeni - saopštio je RHMZ i dodao:
- Sutra i u četvrtak, posle hladnog jutra, tokom dana malo do umereno oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će slaba kratkotrajna kiša biti veoma retka pojava. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 12 do 15 stepeni Celzijusa.
Vremenska prognoza do kraja nedelje
Meteorolog Ivan Ristić je najavio dolazak hladnijeg jesenjeg vremena sa mogućim snegom početkom sledeće nedelje.
- Zima kuca na vrata početkom novembra. Snežni pokrivač u ponedeljak 2. novembra u brdovito-planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije, ušli smo u hladniji period sa izraženijim početkom novembra i kome se za sada ne vidi kraj - navodi Ristić.
RHMZ je objavio klimatske izglede za novembar u kojima navodi da nas očekuje topao i prosečno kišan mesec.
- U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od šest do devet stepeni. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u intervalu od 11 do 14 u nižim predelima, u planinskim predelima od 5 do 10, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 2 do 6, a na planinama od -1 do 2 - navodi RHMZ.
Stižu mrazni dani
Republički hidrometeorološki zavod dodaje da se broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule očekuje od 4 do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana.
Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Očekuje se novembarska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm. Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od devet do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.
(Blic)
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