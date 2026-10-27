KAKO SE POSTAJE TENKISTA: "Pod oklopom", nova epizoda serijala "U stroju", večeras na TV Newsmax Balkans (20.10)
ČELIČNI oklop, ogromna vatrena moć i posada koja mora da funkcioniše kao jedan... Tenk je jedno od najmoćnijih borbenih sredstava, ali šta se zapravo dešava u njegovoj unutrašnjosti i ko su ljudi koji njime upravljaju?
Odgovore na ova pitanja potražili smo u novoj epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", koji video-produkcija Kompanije "Novosti" realizuje u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, a najširoj javnosti biće prezentovano večeras od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans u epizodi "Pod oklopom".
Tokom snimanja, kako kaže Marija Stevanović, autor serijala, upoznali smo se sa obukom tenkista, njihovim svakodnevnim zadacima i izazovima koje donosi rad u ograničenom prostoru, okružen složenom tehnikom:
Ponos i prijateljstvo
IZA čeličnog oklopa upoznali smo, otkriva autor serijala "U stroju", ljude koji su izabrali zahtevan vojnički poziv, ali u njemu pronašli i nešto mnogo više od profesije.
- Reč je o prijateljstvu, osećaju pripadnosti i ponosu zbog zajedničkog rada - kaže Stevanovićeva.
- Saznali smo ko čini tenkovsku posadu, kako njeni članovi komuniciraju tokom kretanja i zašto su dobra koordinacija, brze reakcije i međusobno poverenje neophodni za uspešno izvršenje zadatka. Posebno nas je zanimalo kako izgleda jedan dan na vojnoj vežbi, od priprema i provere ispravnosti tehnike do izvršenja zadataka i analize urađenog.
Poseban segment epizode odnosi se na značaj logistike, saradnji sa drugim rodovima Vojske Srbije i odgovornosti koju svaki član posade nosi. Gledaoci će dobiti i odgovore na pitanja - kako se postaje dobar tenkista i koliko u tome znače iskustvo starijih kolega, upornost i timski duh.
Reprizno izdanje epizode "Pod oklopom" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 1. novembra od 21.30.
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