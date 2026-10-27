OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE SRBIJE: Upozorenje RHMZ ostaje na snazi!
VODOSTAJI Dunava i Save lagano rastu, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), a prema rečima hidrologa RHMZ-a Dejana Vladikovića u narednim danima ne očekuju se dovoljni porasti nivoa reka da bi se izašlo iz zone niskih vodostaja.
Vladiković je rekao da rast vodostaja Dunava i Save u naredna četiri dana neće biti dovoljan da se prevaziđu niski nivoi.
Podsetio je da je RHMZ krajem juna izdao upozorenje na niske plovidbene nivoe, koje je i dalje na snazi.
- Upozorenje RHMZ-a na snazi je već četiri meseca i ostaće na snazi jer su vodostaji veoma niski. Porasti od 30 do 60 centimetara neće značajnije ublažiti veoma tešku hidrološku situaciju. Na vodomernoj stanici Bezdan, na ulazu Dunava u Srbiju, vodostaj je na minus 155 centimetara, dok je granica niskog plovidbenog nivoa na minus deset centimetara - rekao je Vladiković.
Prema njegovim rečima, nizak vodostaj stvara velike probleme, pre svega u rečnom saobraćaju i energetici, ali utiče i na biljni i životinjski svet.
Tokom leta bilo je posledica i po vodosnabdevanje.
- I niski i visoki vodostaji predstavljaju dugotrajan problem i ostavljaju posledice - napomenuo je Vladiković za RTS.
On je objasnio da se, prema dugoročnim prognozama, na slivu Save tokom novembra očekuju češći prodori padavina i više porasta vodostaja.
Kako kaže, na Dunavu se, međutim, značajniji rast nivoa vode ne očekuje do sredine decembra.
- Najnepovoljniji scenario bio bi da u zimski period uđemo sa niskim vodostajem Dunava. Tada bi mogla da se ponovi situacija iz 2017. godine, kada bi, zbog velikih minusa, led na reci mogao da se formira za dva do tri dana - naveo je Vladiković.
Govoreći o najpovoljnijem scenariju, istakao je da bi češći prodori padavina omogućili postepeno vlaženje tla i porast nivoa površinskih i podzemnih voda.
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