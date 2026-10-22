RAD STUDENTA NOVOSADSKE AKADEMIJE NAJBOLJI: Na otvaranju izložbe B612 PHOTO HUB u Petrovaradinu dodeljene nagrade

U GALERIJI „Likovni krug“ na Petrovaradinskoj tvrđavi, u sredu, 21. oktobra otvorena je izložba fotografija nastalih tehnikom mokrog kolodijuma, u okviru Međunarodnog studentskog festivala fotografije B612 PHOTO HUB koji se održava pod pokroviteljstvom Fondacije „Mali princ“.

FOTO: Mitar Simikić

Izložbu je otvorio ispred Fondacije „Mali princ“ Antonio Veđeci koji je pozdravio rad celog festivalskog tima i istakao značaj umetnosti fotografije, njenog razvoja i mogućnosti da kroz različite umetničke pristupe beleži, istražuje i tumači stvarnost. Otvaranje izložbe u prostoru Galerije „Likovni krug“ na Petrovaradinskoj tvrđavi predstavljalo je priliku da publika upozna radove nastale primenom jedne od najstarijih fotografskih tehnika, čije specifične vizuelne karakteristike povezuju istoriju fotografije sa savremenim umetničkim izrazom.

U okviru festivala proglašeni su i nagrađeni najbolji studentski radovi. Prvu nagradu u iznosu od 1.000 evra osvojio je David Hrubik sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, druga nagrada, u iznosu od 800 evra, pripala je Ani Kovačovoj sa Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi, Slovačka. Treću nagradu, u ukupnom iznosu od 600 evra, ravnopravno su podelili Akoš Kovač sa Akademije umetnosti u Novom Sadu i Mariia Tsaristyna sa Departmana za umetničku fotografiju Univerziteta umetnosti u Lincu, Austrija.

B612 PHOTO HUB okupio je 15 studenata sa pet evropskih umetničkih institucija: Univerziteta umetnosti u Lincu (Austrija), Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi (Slovačka), Univerziteta za umetnost i dizajn Moholy-Nagy u Budimpešti (Mađarska), Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu (Srbija).

Posebnu vrednost festivala čini susret mladih fotografa sa afirmisanim međunarodnim umetnicima i stručnjacima iz oblasti fotografije i savremene umetnosti. Festivalski žiri činili su Brian Arnold (SAD), Dubravka Lazić i Vesna Latinović (Srbija), Didier Ruef (Švajcarska) i Gabriele Kropi (Italija). Svojim profesionalnim iskustvom, umetničkim pristupima i radom sa studentima, članovi žirija doprineli su razmeni znanja i ideja, kao i sagledavanju studentskih radova iz različitih umetničkih perspektiva.

U organizaciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, uz Fondaciju „Mali princ“ kao pokrovitelja, B612 PHOTO HUB predstavlja značajan doprinos afirmaciji mladih umetničkih talenata, razvoju savremene fotografske scene i jačanju međunarodne kulturne saradnje.