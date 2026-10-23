ČITANJE SMIRUJE I HRABRI DUŠU: U Hali 2 svečano otvoreno 69. izdanje Međunarodnog beogradskog sajma knjiga (FOTO)

KNjIGE i biblioteke velika su uteha za nervoznu, splinsku dušu modernog čoveka. Knjige su predmeti sa telom i dušom, a biblioteke sveta mesta.

Foto: I. Marinković

Ovo je istakao Dragan Jovanović Danilov, književnik i likovni kritičar, otvarajući večeras 69. Međunarodni beogradski sajam knjiga u Hali 2. Na velikoj smotri pisane reči učestvuje 300 direktnih izlagača i suizlagača iz nekoliko zemalja, a trajaće do 31. oktobra.

- Balkan je prostor fantastičnog mešanja rasa, genetskih faktora i najdisparatnijih kulturnih entiteta. To je podneblje koje je ozareno grčkom, rimskom, vizantijskom i orijentalnom vatrom, što piscu koji ovde živi i stvara pruža izvanredne mogućnosti za literarnu kreaciju. Piscu sa Balkana ostaje da kroz dijalog sa istorijskom memorijom proverava formule i optiku našeg vremena i jednog našeg srpskog psiho-kosmo logosa - rekao je Danilov.

Besednik je podsetio na zlatno doba srpske kulture između dva svetska rata, i istakao:

- Kakve čudesne duhove smo imali tada i koliko su ti ljudi radili, kao da su znali da će biblioteke goreti. Od pisaca pomenuću tek Ivu Andrića, Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića, Momčila Nastasijevića. Od filozofa: Branislava Petronijevića, Božidara Kneževića, Vladimira Vujića. Od bogoslova: Nikolaja Velimirovića i Justina Popovića. Od slikara: Savu Šumanovića i Mila Milunovića. Od čudesnih žena: Isidoru Sekulić, Kseniju Atanasijević, Anicu Savić Rebac...

Bliska veza sa životom NA svakom stepenu svog razvoja, književnost Tunisa, naglasio je gost, zadržala je blisku vezu sa životom zajednice i ljudskom sudbinom, fokusirajući se na pitanja identiteta, slobode i reformi:

- Sa nastupanjem modernog doba, na velika vrata ulaze teme kolonijalizma, nacionalne borbe i sveobuhvatnih društvenih, političkih i kulturnih preobražaja. U središtu ovih previranja našla su se pitanja emancipacije žena, prava radnika, kao i tema dubokog društveno-ekonomskog jaza koji deli pojedine regije i grupe u Tunisu.

To su ti naši srpski vesnici, toliko obljubljeni u srpskom narodu, oni najprefinjeniji duhovi i najuzvišenija srca koja shvataju metaistorijske perspektive i vide svetske duhovne panorame. To su oni duhovi koji su u nama probudili duboko sećanje i u čijim delima se objavljuju zastrašujuće dubine realnosti i onostranih sfera. Oni su bili zaokupljeni kako likovima svoje kulture tako i drugošću i zato u njihovim knjigama pronalazimo potvrdu vlastite individualnosti kroz drugost, odnosno onaj istinski kosmopolitizam koji predstavlja spoj domaćeg ognjišta i sveta.

Napominjući da je ulazak na Sajam knjiga za njega uvek imao gotovo mitsku dimenziju hodočašća i neizvesnosti, Danilov je rekao:

- Knjiga može živeti svojim punim životom samo tamo gde postoji entuzijazam za knjigu, samo tamo gde je knjiga strast velikog broja ljudi i gde postoji čitalačka kultura. Čitanje dušekorisnih i dušeokrepljujućih knjiga uznemiruje, ali i uravnotežuje, smiruje, usredsređuje i uzemljuje.

Uz opasku da se svet mnogo promenio i da više nije ni čvrst ni stabilan, Danilov je besedu završio ovim rečima:

- Mi se danas susrećemo sa jednom ontološkom zabunom, sa haosom slika, knjiga, muzike koja se danas komponuje. Živimo u vreme digitalne apokalipse koja je poremetila sva naša čula i sve se to, naravno, odražava i na književnost. Iz velike književnosti dolazi nam jedna viša, suštastvena sreća. Treba čitati radi postizanja blaženog života. Pisanje i čitanje knjiga je dubinski povezano sa vaskrsenjem: vaskrs je suština svega - seme umire u zemlji da bi vaskrslo u pšenici, u hlebu, u pesmi, u romanu, u knjizi. I zato uvek iznova čitajmo. Jer kad se kaže čitaj to, kako reče jedan duhovni čovek, znači zanovi, obnovi, ponavljaj, sećaj se iznutra samim sobom, jer književnost je borba za dušu.

Foto: I. Marinković

U ime zemlje počasnog gosta, Tunisa, posetiocima se obratio dr Kaled Kšir, direktor Međunarodnog sajma knjiga u Tunisu, koji je rekao:

- Književnost je umetnost stvaranja lepote u jeziku i kroz jezik; to je vešta, negovana upotreba reči, oblikovana istorijskim okolnostima ljudskog iskustva i geografskim okvirima u kojima se odvija. Tuniska književnost je neraskidivi deo sveukupne svetske pisane reči i jasan, istaknuti činilac arapske književnosti, kako drevne tako i moderne - pritoka koja hrani njenu veliku reku. Ona je svoje duboko nadahnuće pronašla u jedinstvenom geografskom položaju Tunisa, njegovoj burnoj istoriji i smenama civilizacija koje su cvetale na njegovom tlu više od tri hiljade godina.