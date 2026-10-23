EKSKLUZIVNO U CINE GRAND BIOSKOPIMA: Nova dimenzija filmskog doživljaja stiže u Srbiju!
CINE Grand, domaći bioskopski lanac koji kontinuirano unapređuje iskustvo gledanja filmova u Srbiji, donosi novu dimenziju bioskopske zabave! U saradnji sa kompanijom Lumma, od novembra predstavlja Magnify 8, inovativnu tehnologiju koja omogućava publici da filmske trenutke doživi intenzivnije nego ikada.
Uz osam posebno programiranih tačaka vibracije, sinhronizovanih sa dešavanjima na velikom platnu, Magnify 8 pretvara akciju, napetost i spektakularne filmske scene u iskustvo koje se ne doživljava samo očima već i celim telom.
Nova tehnologija stiže ekskluzivno u Cine Grand bioskope. U Cine Grand BIG Rakovica i Cine Grand Delta Planet Niš, kompletne sale biće opremljene sistemom Magnify 8, dok će u Cine Grand BIG Čačak i Cine Grand BIG Šabac tehnologija biti dostupna u posebno određenim redovima.
Magnify 8 - Oseti kako snaga filma struji kroz tvoje telo!
Uvođenjem ove inovacije, Cine Grand nastavlja da posetiocima približava savremene bioskopske trendove i stvara nove razloge da se filmske priče doživljavaju na velikom platnu, uz tehnologiju, uzbuđenje i atmosferu koju samo bioskop može da pruži.
Ovog novembra, spremite se za novo iskustvo koje pomera granice klasične projekcije.
Regionalni razvoj kompanije Cine Grand prati kontinuirano širenje bioskopske mreže i ulaganje u nova filmska iskustva. Pored bioskopa Cine Grand BIG Rakovica, Cine Grand BIG Čačak, Cine Grand BIG Šabac, Cine Grand Delta Planet Niš, bioskopa Vilin Grad u Nišu i Cine Grand Epic Tivat, kompanija nastavlja svoje širenje otvaranjem nove lokacije u Brčkom, 12. novembra. Ovim korakom Cine Grand dodatno učvršćuje svoje prisustvo u regionu i nastavlja da publici donosi savremenu bioskopsku zabavu i nove filmske doživljaje.
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