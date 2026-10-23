EKSKLUZIVNO U CINE GRAND BIOSKOPIMA: Nova dimenzija filmskog doživljaja stiže u Srbiju!

CINE Grand, domaći bioskopski lanac koji kontinuirano unapređuje iskustvo gledanja filmova u Srbiji, donosi novu dimenziju bioskopske zabave! U saradnji sa kompanijom Lumma, od novembra predstavlja Magnify 8, inovativnu tehnologiju koja omogućava publici da filmske trenutke doživi intenzivnije nego ikada.

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Uz osam posebno programiranih tačaka vibracije, sinhronizovanih sa dešavanjima na velikom platnu, Magnify 8 pretvara akciju, napetost i spektakularne filmske scene u iskustvo koje se ne doživljava samo očima već i celim telom.

Nova tehnologija stiže ekskluzivno u Cine Grand bioskope. U Cine Grand BIG Rakovica i Cine Grand Delta Planet Niš, kompletne sale biće opremljene sistemom Magnify 8, dok će u Cine Grand BIG Čačak i Cine Grand BIG Šabac tehnologija biti dostupna u posebno određenim redovima.

Magnify 8 - Oseti kako snaga filma struji kroz tvoje telo!

Uvođenjem ove inovacije, Cine Grand nastavlja da posetiocima približava savremene bioskopske trendove i stvara nove razloge da se filmske priče doživljavaju na velikom platnu, uz tehnologiju, uzbuđenje i atmosferu koju samo bioskop može da pruži.

Ovog novembra, spremite se za novo iskustvo koje pomera granice klasične projekcije.

Regionalni razvoj kompanije Cine Grand prati kontinuirano širenje bioskopske mreže i ulaganje u nova filmska iskustva. Pored bioskopa Cine Grand BIG Rakovica, Cine Grand BIG Čačak, Cine Grand BIG Šabac, Cine Grand Delta Planet Niš, bioskopa Vilin Grad u Nišu i Cine Grand Epic Tivat, kompanija nastavlja svoje širenje otvaranjem nove lokacije u Brčkom, 12. novembra. Ovim korakom Cine Grand dodatno učvršćuje svoje prisustvo u regionu i nastavlja da publici donosi savremenu bioskopsku zabavu i nove filmske doživljaje.