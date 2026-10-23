Kultura

EKSKLUZIVNO U CINE GRAND BIOSKOPIMA: Nova dimenzija filmskog doživljaja stiže u Srbiju!

Промо

23. 10. 2026. u 11:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CINE Grand, domaći bioskopski lanac koji kontinuirano unapređuje iskustvo gledanja filmova u Srbiji, donosi novu dimenziju bioskopske zabave! U saradnji sa kompanijom Lumma, od novembra predstavlja Magnify 8, inovativnu tehnologiju koja omogućava publici da filmske trenutke doživi intenzivnije nego ikada.

ЕКСКЛУЗИВНО У CINE GRAND БИОСКОПИМА: Нова димензија филмског доживљаја стиже у Србију!

Foto: Promo

Uz osam posebno programiranih tačaka vibracije, sinhronizovanih sa dešavanjima na velikom platnu, Magnify 8 pretvara akciju, napetost i spektakularne filmske scene u iskustvo koje se ne doživljava samo očima već i celim telom.

Nova tehnologija stiže ekskluzivno u Cine Grand bioskope. U Cine Grand BIG Rakovica i Cine Grand Delta Planet Niš, kompletne sale biće opremljene sistemom Magnify 8, dok će u Cine Grand BIG Čačak i Cine Grand BIG Šabac tehnologija biti dostupna u posebno određenim redovima.

Magnify 8 - Oseti kako snaga filma struji kroz tvoje telo!

Uvođenjem ove inovacije, Cine Grand nastavlja da posetiocima približava savremene bioskopske trendove i stvara nove razloge da se filmske priče doživljavaju na velikom platnu, uz tehnologiju, uzbuđenje i atmosferu koju samo bioskop može da pruži.

Ovog novembra, spremite se za novo iskustvo koje pomera granice klasične projekcije.

Regionalni razvoj kompanije Cine Grand prati kontinuirano širenje bioskopske mreže i ulaganje u nova filmska iskustva. Pored bioskopa Cine Grand BIG Rakovica, Cine Grand BIG Čačak, Cine Grand BIG Šabac, Cine Grand Delta Planet Niš, bioskopa Vilin Grad u Nišu i Cine Grand Epic Tivat, kompanija nastavlja svoje širenje otvaranjem nove lokacije u Brčkom, 12. novembra. Ovim korakom Cine Grand dodatno učvršćuje svoje prisustvo u regionu i nastavlja da publici donosi savremenu bioskopsku zabavu i nove filmske doživljaje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BETOVEN NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA: Subotički simfonijski orkestar održao spektakularan koncert
Kultura

0 1

BETOVEN NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA: Subotički simfonijski orkestar održao spektakularan koncert

Na sceni nedavno otvorenog Narodnog pozorišta u Subotici Subotički simfonijski orkestar sinoć je održao koncert posvećen velikom Ludvigu van Betovenu. Pod dirigentskom palicom rumunskog dirigenta Radua Zaharije, publika je imala je priliku da čuje dva značajna dela iz opusa jednog od najuticajnijih kompozitora u istoriji klasične muzike – uvertiru „Egmont“, op. 84, i Simfoniju br. 5 u c-molu, op. 67.

20. 10. 2026. u 11:09

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju

Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju