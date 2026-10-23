NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Marta Lopez / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak 16.35 Kazma - Salaibikat 1 (1,26)

18.30 Amšteten - Rapid II 3+ (1,34)

20.00 Top Os - Jong Ajaks 1 (2,10)

20.30 Granada - Valjadolid 3+ 1 (2,05) Ukupna kvota: 7,32

Kazma - Salaibikat

Kazma je posle pet kola na drugom mestu sa 11 bodova, uz tri pobede i dva remija, bez poraza i sa gol-razlikom 8:4. U poslednje četiri prvenstvene utakmice ostvarila je dve pobede i dva remija, uz tri sačuvane mreže, što potvrđuje dobru igru u odbrani.

Al Sulaibikat je bez pobede, sa tri remija i dva poraza, svega tri boda i gol-razlikom 5:13. Posebno zabrinjava debakl protiv Al Kuvajta (0:7), koji je pokazao koliko je odbrana ranjiva.

Kazma je očigledno u boljoj formi i ima znatno stabilniju igru, dok se Al Sulaibikat muči i nalazi pri dnu tabele. Sve ukazuje na to da je domaćin bliži pobedi.

Amšteten - Rapid II

Amšteten je ekipa na čijim utakmicama često padaju najmanje tri gola. Na tri od poslednjih pet mečeva postigao je najmanje tri pogotka: odigrao je 3:3 sa Ridom, pobedio Kapfenberg sa 4:3 i savladao drugu ekipu Austrije iz Beča sa 4:2. Posle devet kola ima gol-razliku 15:12, što znači da na njegovim utakmicama u proseku padaju tačno tri gola.

Ni utakmice drugog tima Rapida iz Beča ne oskudevaju u golovima. Na tri od poslednjih pet susreta postignuta su najmanje tri pogotka: poražen je od Vakera iz Inzbruka sa 1:2, Austrije iz Beča sa 1:4 i drugog tima Šturma iz Graca sa 2:5. Posebno zabrinjava odbrana Rapida II, koji je posle devet kola primio čak 19 golova, a postigao samo osam.

I poslednja tri međusobna susreta ovih ekipa završena su sa najmanje tri gola. Kada se tome dodaju prosek od oko tri pogotka po utakmici i slaba odbrana gostiju, postoje dobri razlozi da se i ovog puta očekuje efikasan fudbal.

Granada je u tri od poslednjih pet utakmica odigrala mečeve sa najmanje tri gola. Savladala je Real Sosijedad B sa 3:2, dok je izgubila od Andore i Leganesa sa po 2:3. Posle deset kola ima gol-razliku 16:13, što znači da na njenim utakmicama u proseku pada oko 2,9 golova.

TOP Os - Jong Ajaks

Os je u dobrom ritmu, sa tri pobede u poslednjih pet utakmica. Savladao je Helmond sa 3:1, Mastriht sa 4:1 i Dordreht sa 3:0, pokazavši da može da bude veoma efikasan. Posle 11 kola ima 12 bodova i gol-razliku 16:17, ali poslednji rezultati ulivaju optimizam.

Mladi tim Ajaksa je u slabijoj formi, sa samo jednom pobedom, jednim remijem i tri poraza u poslednjih pet mečeva. Posebno zabrinjavaju porazi od Venla (0:3) i mladog tima Utrehta (1:6). Posle 11 kola zauzima 16. mesto sa 11 bodova i gol-razlikom 15:26, što potvrđuje velike probleme u odbrani.

Os je dobio poslednje četiri utakmice na svom terenu, dok Ajaks prima previše golova. Uz dobru napadačku formu domaćina i slabosti gostujuće odbrane, Os ima ozbiljne izglede da osvoji sva tri boda.

Granada - Valjadolid 3+ (2,05)

Valjadolid je još efikasniji u poslednje vreme, pošto su četiri od njegovih pet prethodnih utakmica završene sa najmanje tri gola. Izgubio je od Eldensea sa 2:3, savladao Albasete sa 5:0, remizirao sa Las Palmasom 2:2 i pobedio Kordobu sa 3:1. Gol-razlika 15:14 posle deset kola takođe ukazuje na prosek od oko 2,9 pogodaka po utakmici.

Posebno se izdvaja podatak da je svih poslednjih pet međusobnih susreta završeno sa više od dva gola. Uz efikasnost oba tima u dosadašnjem delu sezone, statistika najavljuje još jednu utakmicu sa najmanje tri pogotka.

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