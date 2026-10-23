Siguran kec za TIP DANA: Lider ne zna za poraz od početka sezone
Nepobedivi su
Lozana-Uši igra odlično od početka sezone i jedina je ekipa koja posle deset kola nije doživela poraz.
Lider na tabeli osvojio je sedam pobeda i tri remija, uz 24 boda i impresivnu gol-razliku 20:3. U poslednjih pet utakmica zabeležio je tri pobede i dva nerešena rezultata, a na čak četiri susreta sačuvao je svoju mrežu.
Ksamaks je znatno manje konstantan. Nalazi se na petom mestu sa 15 bodova, uz pet pobeda i isto toliko poraza. Negativna gol-razlika 15:17 dodatno pokazuje razliku u odnosu na lidera. U poslednjih pet kola ostvario je dve pobede i tri poraza, a neuspesi protiv Sošoa, Ciriha i Rapersvil-Jone ukazuju na probleme protiv dobro organizovanih rivala.
Lozana-Uši je dobila četiri od poslednjih pet međusobnih susreta, pa i tradicija ide u prilog domaćinu. Uz sjajnu formu, čvrstu odbranu i činjenicu da još nije izgubio nijednu prvenstvenu utakmicu, lider ima jake argumente da nastavi pobednički niz i osvoji sva tri boda.
TIP NOVOSTI: Lozana Uši - Ksamaks 1 (1,59)
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