Društvo

VREMENSKI ŠOK U ČETVRTAK! Stiže drastično zahlađenje, spremite toplu odeću – evo gde će pasti najviše kiše!

В.Н.

21. 10. 2026. u 21:14

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SUTRA se u celoj zemlji očekuje se pretežno oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, dok se uveče lokalno prognoziraju i pljuskovi.

ВРЕМЕНСКИ ШОК У ЧЕТВРТАК! Стиже драстично захлађење, спремите топлу одећу – ево где ће пасти највише кише!

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pre podne će padavina biti uglavnom na severu, istoku i jugoistoku Srbije, dok se posle podne i uveče kiša i pljuskovi očekuju i u ostalim predelima.

Izdato je i upozorenje na količinu padavina od 10 litara po kvadratnom metru i više u periodu do tri sata, uz verovatnoću od 80 odsto.

Tokom dana duvaće povremeno jak severozapadni vetar, koji će na jugu i jugoistoku biti u skretanju sa južnih pravaca na slab i umeren zapadni i severozapadni, a uveče u slabljenju.

Jutarnje temperature kretaće se od 10 do 15 stepeni, dok će najviše dnevne biti u rasponu od 15 stepeni na severu i zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će takođe biti umereno do potpuno oblačno i svežije, a kiša se prognozira uglavnom ujutru i u večernjim satima.

Temperatura će biti bez većeg kolebanja – jutarnja oko 14, a najviša dnevna do 16 stepeni.

Već od petka, 23. oktobra, u većini mesta očekuje se pretežno sunčano ili malo oblačno vreme.

Slaba kiša padaće još samo ujutro na jugozapadu, jugu i istoku, uz postepeno razvedravanje pre podne i sredinom dana.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno jak, koji će uveče oslabiti i skrenuti na južni.

Jutarnja temperatura u petak biće od 4 do 11, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.

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