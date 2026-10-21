VREMENSKI ŠOK U ČETVRTAK! Stiže drastično zahlađenje, spremite toplu odeću – evo gde će pasti najviše kiše!
SUTRA se u celoj zemlji očekuje se pretežno oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, dok se uveče lokalno prognoziraju i pljuskovi.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pre podne će padavina biti uglavnom na severu, istoku i jugoistoku Srbije, dok se posle podne i uveče kiša i pljuskovi očekuju i u ostalim predelima.
Izdato je i upozorenje na količinu padavina od 10 litara po kvadratnom metru i više u periodu do tri sata, uz verovatnoću od 80 odsto.
Tokom dana duvaće povremeno jak severozapadni vetar, koji će na jugu i jugoistoku biti u skretanju sa južnih pravaca na slab i umeren zapadni i severozapadni, a uveče u slabljenju.
Jutarnje temperature kretaće se od 10 do 15 stepeni, dok će najviše dnevne biti u rasponu od 15 stepeni na severu i zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije.
U Beogradu će takođe biti umereno do potpuno oblačno i svežije, a kiša se prognozira uglavnom ujutru i u večernjim satima.
Temperatura će biti bez većeg kolebanja – jutarnja oko 14, a najviša dnevna do 16 stepeni.
Već od petka, 23. oktobra, u većini mesta očekuje se pretežno sunčano ili malo oblačno vreme.
Slaba kiša padaće još samo ujutro na jugozapadu, jugu i istoku, uz postepeno razvedravanje pre podne i sredinom dana.
Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno jak, koji će uveče oslabiti i skrenuti na južni.
Jutarnja temperatura u petak biće od 4 do 11, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.
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