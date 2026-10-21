Društvo

MRAČNI OBLACI JURE PREMA SRBIJI: Pljuskovi i grmljavina će se prvo sručiti na ove delove naše zemlje

В.Н.

21. 10. 2026. u 12:21

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SUNČAN i pravi prolećni dan u Srbiji. Maksimalna temperatura biće danas i do čak 25 stepeni.

МРАЧНИ ОБЛАЦИ ЈУРЕ ПРЕМА СРБИЈИ: Пљускови и грмљавина ће се прво сручити на ове делове наше земље

Foto: AI generated

U ovom času snažan oblačni sistem nalazi se nad centralnim delom Mediterana i zahvatio je i oblast Jadrana i donosi snažne padavine i oluje sa grmljavinom.Ovaj sistem deo je ciklona nad centralnim Mediteranom.

U njegovom prednjem delu struji veoma topla vazdušna masa sa juga prema našem području.

Nakon vedrog prepodneva, oblačnost sa zapada i sa Jadrana zahvatiće i Srbiju. Povećanje oblačnosti biće uvod u jaču promenu vremena.

Kasnije posle podne prvo na zapadu Srbije, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Zbog čestica peska iz Sahare, kiša će biti prljava, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U četvrtak ujutro u severozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje jugoistočnog vetra na jak severozapadni. Očekuje se oblačno sa kišom i pljuskovima, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinomBiće osetno svežije zbog prodora hladnije vazdušne mase sa severozapada i iz oblasti Alpa.

Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije.

U petak sunčano. Maksimalna temperatura biće od 15 do 19 stepeni.

Za vikend toplije.

(Telegraf.rs)

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