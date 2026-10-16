Društvo

VELIKI DAN ZA BIA: Obeležen Dan agencije i 127. godišnjica od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove (FOTO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 12:07

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BEZBEDONOSNO-informativna agencija danas obeležava svoj Dan i 127. godišnjicu od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove.

ВЕЛИКИ ДАН ЗА БИА: Обележен Дан агенције и 127. годишњица од оснивања Одељења за поверљиве полицијске послове (ФОТО)

Foto: BIA

Direktor Bezbednosno-informativne agencije dr Vladimir Orlić je, u pratnji najviših rukovodilaca Agencije, odao poštu i položio vence na spomenike Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu u Aleji narodnih heroja, prvim načelnicima Odeljenja za zaštitu naroda (OZNA) za Jugoslaviju i za Srbiju i prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova.

Foto: Фото: БИА

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Takođe, zamenik direktora BIA Tomislav Radovanović je, u pratnji visokih rukovodilaca Agencije, odao poštu i položio venac na spomenik prvom načelniku Odeljenja za poverljive policijske poslove Jovanu S. Milovanoviću na Topčiderskom groblju.

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