VELIKI DAN ZA BIA: Obeležen Dan agencije i 127. godišnjica od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove (FOTO)
BEZBEDONOSNO-informativna agencija danas obeležava svoj Dan i 127. godišnjicu od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove.
Direktor Bezbednosno-informativne agencije dr Vladimir Orlić je, u pratnji najviših rukovodilaca Agencije, odao poštu i položio vence na spomenike Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu u Aleji narodnih heroja, prvim načelnicima Odeljenja za zaštitu naroda (OZNA) za Jugoslaviju i za Srbiju i prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova.
Takođe, zamenik direktora BIA Tomislav Radovanović je, u pratnji visokih rukovodilaca Agencije, odao poštu i položio venac na spomenik prvom načelniku Odeljenja za poverljive policijske poslove Jovanu S. Milovanoviću na Topčiderskom groblju.
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