PROGNOZA KAKVU NISMO OČEKIVALI: Stiže nam snažan uticaj visokog ciklona sa istoga Balkana i Karpata

NAŠE područje biće danas pod uticajem visinskog ciklona sa istoka Balkana i iz oblasti Karpata, pa će sa severoistoka stizati oblačnost, a do određenih delova Srbije i padavine.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Danas na severozapadu i zapadu sunčano, a u ostalim predelima promenljivo oblačno, na jugu i istoku sa slabom kišom. U ovim predelima iznad 1500 metara nadmorske visine očekuje se slab sneg.

Maksimalna temperatura biće danas od 11 na jugoistoku do 17 na severozapadu Srbije, u Beogradž do 15.

Prvi dan vikedna doneći dalji pad temperature vazduha, pa će one biti prave jesenje i biće oblačno, ali već u nedelju sunčanije i toplije, temperatura i do 20 stepeni.

Sledeće sedmice očekunje se promenljivo oblačno vreme. U sredu prolazna kiša u većem delu Srbije, a potom se očekuje uglavnom u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje.

Maksimalna temperatura tokom većine dana biće oko 20 stepeni, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Oko 25-26. oktobra očekuje se manji pad temperature vazduha, potom sam kraj oktobra doneće toplije vreme od proseka i temperature i do 23°C.

Dakle, druga polovina okrobra doneće uglavnom ugodno i prijatno vreme, bez značajnijeg zahlađenja, a iako će ih biti povremeno, ne očekuju se ni zančajnije i obilnije količine padavina.

(Telegraf.rs)

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