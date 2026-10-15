Društvo

VLADA USVOJILA ODLUKU: 2027. se proglašava godinom Svetog despota Stefana Lazarevića

T.J.

15. 10. 2026. u 14:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VLADA Republike Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici Odluku kojom se 2027. godina proglašava Godinom Svetog despota Stefana Lazarevića.

ВЛАДА УСВОЈИЛА ОДЛУКУ: 2027. се проглашава годином Светог деспота Стефана Лазаревића

Foto: wikipedia.org/wiki/Stefan_Lazarević

Povod za donošenje ove odluke je obeležavanje 650 godina od njegovog rođenja i 600 godina od smrti, saopšteno je iz Vlade.

Cilj donošenja ove odluke je očuvanje sećanja na njegov doprinos srpskoj državnosti, kulturi i duhovnom identitetu.

Foto: Pavel Dudek/Alamy/Profimedia

U obeležavanju ovih jubileja učestvovaće nadležna ministarstva kroz projekte iz svojih oblasti, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Postavljen spomenik Despotu Stefanu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MINISTARSTVO ODBRANE: Apel svima da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija koje mogu naneti štetu Vojsci
Društvo

0 0

MINISTARSTVO ODBRANE: Apel svima da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija koje mogu naneti štetu Vojsci

POVODOM snimka na društvenim mrežama na kojem su prikazane vežbovne aktivnosti pripadnika Vojske Srbije, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije obaveštavaju javnost da se radilo o planskom inspekcijskom nadzoru stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti jedne od specijalnih jedinica od strane Inspektorata odbrane, navodi se u saopštenju ministarstva.

15. 10. 2026. u 13:39

ODGOVORNA POLITIKA KOJA JE PREPOZNALA VAŽNOST ZDRAVSTVA: Uručeni ugovori o radu za 100 najboljih diplomaca medicine i 380 najboljih tehničara
Društvo

0 0

ODGOVORNA POLITIKA KOJA JE PREPOZNALA VAŽNOST ZDRAVSTVA: Uručeni ugovori o radu za 100 najboljih diplomaca medicine i 380 najboljih tehničara

U OKVIRU "Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola", 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji, kao i 380 najboljih sestara i tehničara srednjih medicinskih škola, dobili su danas ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i priliku za stručno usavršavanje, kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije.

15. 10. 2026. u 11:51

Politika
Tenis
Fudbal
Tamara Grujić dala otkaz RTS-u, pa otišla na drugu televiziju: Nisu bili zadovoljni

Tamara Grujić dala otkaz RTS-u, pa otišla na drugu televiziju: "Nisu bili zadovoljni"