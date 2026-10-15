VLADA USVOJILA ODLUKU: 2027. se proglašava godinom Svetog despota Stefana Lazarevića
VLADA Republike Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici Odluku kojom se 2027. godina proglašava Godinom Svetog despota Stefana Lazarevića.
Povod za donošenje ove odluke je obeležavanje 650 godina od njegovog rođenja i 600 godina od smrti, saopšteno je iz Vlade.
Cilj donošenja ove odluke je očuvanje sećanja na njegov doprinos srpskoj državnosti, kulturi i duhovnom identitetu.
U obeležavanju ovih jubileja učestvovaće nadležna ministarstva kroz projekte iz svojih oblasti, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
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