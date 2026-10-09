Društvo

NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA! Padavine moguće u ovim delovima Srbije, stiže prava jesen

В.Н.

09. 10. 2026. u 07:04

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VREME će danas biti pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar.

НЕ ИЗЛАЗИТЕ БЕЗ КИШОБРАНА! Падавине могуће у овим деловима Србије, стиже права јесен

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu i zapadu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje, dok će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar, kažu u Republičkom hidro-meteorološkom zavodu.

Najviša temperatura od 20 na zapadu do 28 °S na istoku.

Na području Beograda danas uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša je moguća ujutro.

Za vikend i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju.

Hladno vreme zadržaće se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 °S.

Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u subotu u drugom delu dana, kao i u nedelju ujutru i pre podne.

U nedelju posle podne postepeni prestanak padavina sa severozapada zemlje. U ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim na severu Srbije, očekuju u utorak i sredu.

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