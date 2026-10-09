NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA! Padavine moguće u ovim delovima Srbije, stiže prava jesen
VREME će danas biti pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar.
Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu i zapadu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje, dok će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar, kažu u Republičkom hidro-meteorološkom zavodu.
Najviša temperatura od 20 na zapadu do 28 °S na istoku.
Na području Beograda danas uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša je moguća ujutro.
Za vikend i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, u subotu još uvek toplo vreme za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju.
Hladno vreme zadržaće se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 °S.
Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u subotu u drugom delu dana, kao i u nedelju ujutru i pre podne.
U nedelju posle podne postepeni prestanak padavina sa severozapada zemlje. U ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim na severu Srbije, očekuju u utorak i sredu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
STIŽE JESENjI TALAS, SPREMITE KIŠOBRANE: Vremenska prognoza za petak, 9. oktobar
08. 10. 2026. u 23:56
OBILNE PADAVINE OČEKUJU OVE DELOVE: Tamni oblaci jure prema Srbiji
08. 10. 2026. u 08:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)