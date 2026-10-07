PLANINE JUTROS U PLUSU, A GRADOVI U MINUSU: Temperatura danas i do 29 stepeni - ovog datuma stiže zahlađenje
OSVANULO je vedro i hladno jutro, a i ovog jutra najhladnije je u Sjenici sa -3°C. Zaječar meri -1, a u još nekoliko mesta temperaura je ispod 0°C.
U Leskovcu je 0°C, a u većini mesta u Srbiji temperatura se kreće od 1 do 7 stepeni.
Dok su pojedina mesta u nizijama i jutros u minusu, ono što je interesatno da je na planinama znatno toplije, pa tako Kopaonik jutros meri 6, Zlatibor čak 10 stepeni, a najtoplije mesti u Srbiji je Crni vrh sa 13°C, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Nakon njega najtopliji je Beograd sa 11°C.
Pred nama je sunčan i još jedan pravi letnji dan. Maksimalna temperatura biće od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 28°C.
S obzirom na vrlo niske jutarnje, a da se očekuju vrlo visoke dnevne temperature vazduha, i danas se očekuje veoma izražemna amplituda, u nekim mestima i više od 25 stepeni.
Slično vreme i sutra, a jača promena stiže u petak, uz osetniji pad temperature vazduha, ali će jutro zbog oblačnosti sa kišom biti toplije i za 10 stepeni u odnosu na aktuelna.
(Telegraf)
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