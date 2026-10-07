Društvo

PLANINE JUTROS U PLUSU, A GRADOVI U MINUSU: Temperatura danas i do 29 stepeni - ovog datuma stiže zahlađenje

В. Н.

07. 10. 2026. u 09:11

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OSVANULO je vedro i hladno jutro, a i ovog jutra najhladnije je u Sjenici sa -3°C. Zaječar meri -1, a u još nekoliko mesta temperaura je ispod 0°C.

ПЛАНИНЕ ЈУТРОС У ПЛУСУ, А ГРАДОВИ У МИНУСУ: Температура данас и до 29 степени - овог датума стиже захлађење

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

U Leskovcu je 0°C, a u većini mesta u Srbiji temperatura se kreće od 1 do 7 stepeni.

Dok su pojedina mesta u nizijama i jutros u minusu, ono što je interesatno da je na planinama znatno toplije, pa tako Kopaonik jutros meri 6, Zlatibor čak 10 stepeni, a najtoplije mesti u Srbiji je Crni vrh sa 13°C, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Nakon njega najtopliji je Beograd sa 11°C.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Pred nama je sunčan i još jedan pravi letnji dan. Maksimalna temperatura biće od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 28°C.

S obzirom na vrlo niske jutarnje, a da se očekuju vrlo visoke dnevne temperature vazduha, i danas se očekuje veoma izražemna amplituda, u nekim mestima i više od 25 stepeni.

Slično vreme i sutra, a jača promena stiže u petak, uz osetniji pad temperature vazduha, ali će jutro zbog oblačnosti sa kišom biti toplije i za 10 stepeni u odnosu na aktuelna.

(Telegraf)

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