Društvo

VREME DANAS SUNČANO I TOPLO: Od ovog dana nam sledi velika promena, stižu grmljavina i pljuskovi

В.Н.

07. 10. 2026. u 07:03

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DANAS nakon hladnog jutra u toku dana toplo i sunčano. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni.

ВРЕМЕ ДАНАС СУНЧАНО И ТОПЛО: Од овог дана нам следи велика промена, стижу грмљавина и пљускови

Foto: Unsplash/Milen Kolev milen_kolev

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 °S.

Sutra (08.10.) i dalje veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti i umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar.

U toku noći ka petku najpre na severu i zapadu, a u petak u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar.

Za vikend pretežno oblačno i svežije mestimično sa kišom.

U nedelju posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina i razvedravanje pa se početkom naredne sedmice očekuje malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme.

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