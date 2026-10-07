KADA POČNE NASILJE, PRESTAJE POLITIKA! ANS: Srbija mora da povuče crvenu liniju
ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje napad na novinarku Tanju Zdravković i Ninu Kuburović u Valjevu.
Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:
"Granica je pređena. Kada politička netrpeljivost preraste u vređanje, ponižavanje i fizički nasrtaj, više ne govorimo o različitim stavovima. Govorimo o nasilju i ozbiljnom upozorenju za čitavo društvo.
Ako danas ćutimo na polivanje, vređanje i čupanje žena za kosu zbog drugačijeg mišljenja – šta je sledeće? Prebijanje? Linč? Vešanje? Ubijanje neistomišljenika? Gde se ovo završava?
Ko želi Srbiju u kojoj čovek u čoveku više ne vidi sugrađanina, već neprijatelja? Ko nas uči da je onaj ko misli drugačije legitimna meta?
Ovo nije pitanje vlasti ili opozicije. Ovo je pitanje kakvo društvo želimo da budemo.
ANS zahteva od policije, tužilaštva i svih nadležnih institucija hitnu reakciju, utvrđivanje svih činjenica, identifikovanje odgovornih i njihovo procesuiranje ukoliko postoje zakonski uslovi. Institucije moraju jasno pokazati da nasilje nema političku dozvolu i da niko nije iznad zakona.
Pozivamo sve medije i sva novinarska udruženja da bez obzira na razlike zajedno povuku crvenu liniju".
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