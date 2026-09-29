OBEĆAO SAM JOJ DA ĆE SKROZ OZDRAVITI I TAKO ĆE BITI! Željko Mitrović poslao Nikolinu u Tursku na novu terapiju
OD DEVOJČICE koja nije mogla reč da progovori - mala heroina sada priča i polako počinje da hoda! Šestogodišnja Nikolina Milutinović iz Čačka ponovo je otputovala u Tursku na četvrtu terapiju matičnim ćelijama, u potpunosti o trošku Željka Mitrovića.
Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, obezbedio je kompletan put, smeštaj, lečenje i džeparac za Nikolinu, njenu majku i sestru, ispratio je hrabru devojčicu na aerodrom.
Uz emotivne zagrljaje, suze i neverovatan napredak – od deteta koje nije moglo ni da priča ni da hoda, do devojčice koja danas na aerodromu samostalno stoji, priča i razume svaku reč – ovaj susret još jednom je potvrdio snagu humanosti.
Sudbina je šestogodišnju Nikolinu od rođenja suočila sa teškim izazovima i nizom udruženih bolesti. Bilo je dana kada ova mala heroina nije mogla ni da govori ni da stane na svoje noge. Ipak, umesto predaje, izabrala je borbu. Uz ogromnu ljubav porodice i nesebičnu, trajnu podršku Željka Mitrovića, Nikolina danas korača ka potpunom ozdravljenju.
Dirljiv ispraćaj na aerodromu obeležili su trenuci koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Prilikom susreta, Željko Mitrović je sa osmehom i ponosom prokomentarisao njen napredak:
- Ti si mnogo bolje – rekao je Željko, na šta mu je Nikolina odgovorila potvrdno, a on je nastavio:
- Čujem da su se velike stvari desile već, pa ti skoro hodaš.
Govoreći o njenom zdravstvenom stanju i odlasku na lečenje, Mitrović je poručio:
- Nikolina, kojoj smo obećali da će skroz da ozdravi, ide u tom pravcu polako! Evo, proradila je cela desna hemisfera mozga, počela je da hoda, počela je da priča!
Tokom razgovora na aerodromu, majka je opisala kolike su se promene dogodile:
- Počela je mentalno da sazreva, da sve pamti, milion nekih stvari se dešava, bistriji joj je pogled, koristi ruke, zna sada da gurne flašicu, da je drži i da pije vodu.
Majka je dodala i da su lekari naglasili da bi za tri meseca bilo dobro da se terapija ponovi, na šta je Željko poručio:
- Dobro, danas putujete na četvrtu terapiju, posle ako bude još trebalo dodatnih mi smo tu...
U trenucima nežnosti i u dirljivoj sceni, Nikolina ga je čvrsto zagrlila, na šta je Željko uzviknuo:
- Joj, kako me je zagrlila!
Nakon toga ga je Nikolina i poljubila.
Tokom susreta, Nikolinina sestra uručila je Željku prigodan poklon – sliku s posvetom u znak večne zahvalnosti.
Tom prilikom, Mitrović se obratio njenoj majci i uručio joj finansijsku podršku za predstojeće dane:
- Ovde imaš za sve troškove, imaš 2.000, tako da će ti biti dovoljno, tamo je hotel i sve je sređeno - rekao joj je Željko.
Pred sam ulazak na let, razgovor je tekao u veselom tonu.
Nikolina je uzviknula:
- Ja hoću da upravljam - na šta joj je Željko uz osmeh odgovorio:
- Ne brini, avionom upravljaš samo ti! Pa znaš koliko si bolja, Nikolina, mi sad lepo razgovaramo, sve razumeš šta te pitam, lep je aerodrom zar ne? Nikolina Tigrica, hodaš, razgovaraš za samo četiri nedelje! Obećaj i meni da ćeš da prohodaš! - poručio joj je Željko sa osmehom.
Na to mu je Nikolina sa osmehom odgovorila da hoće, a Željko je zaključio:
- Ti ćeš ispuniti obećanje, ti si dobra osoba. Prošli put kada ste bile nisi ni reč progovorila, vidi sada se raspricala, ne može niko da dođe do reči od tebe, vidi kako razgovaraš kao da nismo ni bili bolesni, obećala si mi da ćeš da prohodaš.
Na samom kraju, uz srdačan pozdrav, Nikolina mu je rekla:
- Hvala Željko.. - a on joj je odgovorio:
- Hvala tebi, ljubavi, srećan put, Nikolina!
Svaki Nikolinin novi korak dokaz je da se uz veru, ljubav i prave ljude čuda zaista dešavaju, a svet oko nje postaje mnogo bolje mesto za život.
Povodom ovog uspešnog ispraćaja, Željko Mitrović je na svom Instagram profilu poslao poruku koja opisuje svu suštinu ove borbe:
- Ne treba da se plašimo "zle sudbine" ona treba da se plaši nas! Ako smo odlučni, posvećeni, i nepokolebljivi, ciljeve ćemo ostvariti svakako! Obećao sam maloj Nikolini da će skroz ozdraviti i tako će biti - poručio je Željko Mitrović.
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