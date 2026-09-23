IZGOVORITE OVE REČI ZA ZDRAVLJE PORODICE: Danas slavimo tri Svete mučenice, lečile su bolesne i uboge
SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi Svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru.
Tri rođene sestre, iz nekog mesta u Vitiniji Azijskoj. Vaspitane u duhu hrišćanskom povukoše se iz grada u pustinju želeći da um svoj uzvise Bogu i oslobode svega varljivoga sveta, i da tako prožive vek ovaj u čistoti i devičanstvu kao prave neveste Hristove. Predadoše se velikom trudu, postu i molitvi, dok ih Bog ne ukrasi darom čudotvorstva. Kada k njima počeše dovoditi bolesnike radi iscelenja, one postaše znamenite i preko svoje volje.
Ču za njih i neki knez Fronton i dovuče ih na sud. Videvši ih knez začudi se krasoti lica njihova. Jer i ako one behu velike isposnice, i telo njihovo suho, lice im beše svetlo, ozareno unutrašnjim mirom i blagodaću Božjom. Knez im najpre laskaše i obećavaše poslati ih caru, koji će ih udati za svoje velmože, no kada se uveri, da sve njegove laske i obećanja nemahu nikakva dejstva na ove neveste Hrista Gospoda, on naredi te prvo mučiše Minodoru, a sestre njene baci u tamnicu.
Posle ljutih mučenja vikne knez Minodori, izranjavljenoj i iskrvavljenoj: "prinesi žrtvu bogovima!" Na to odgovori sv. mučenica: "zar ne vidiš: ništa drugo i ne činim nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?" Kada izdahnu u mukama sv. Minodora, tada knez izvede i ostale dve sestre i postavi ih kraj mrtvoga tela Minodorina, pa pokazujući im mrtvo telo sestre njihove savetovaše ih da se odreknu Hrista. No kako one ostaše nepokolebljive, to i njih ljutim mukama umori. U tom grom udari iz neba i ubi bezdušnoga Frontona i sluge njegove. Hrišćani česno sahraniše tela svetih Božjih mučenica. Postradaše između 305. i 311. god. u vreme Maksimijana Galerija, i upokojiše se u carstvu Hristovom.
Verovanje
Prema verovanju, danas se valja u crkvi pomoliti za zdravlje porodice, u čast sestara koje su lečile bolesne i uboge, a nisu jedna drugu htele da napuste ni u najstrašnijim mukama, a predanje kaže da će blagodet ovih Svetih mučenica čuvati svakog za kog se pomolite, ukoliko to uradite iskreno i čista srca.
Tropar (glas 1):
Jagnjetu i Pastiru Hristu biste privedene mučeništvom, ovčice razumne, dobru trku svršivši i veru sačuvavši: Zato danas radosnim dušama proslavljamo, veličanstvene, svetu uspomenu vašu, Gospoda Hrista veličajući.
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