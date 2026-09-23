OČUVANJE OTADŽBINSKIH TRADICIJA: Obeležena 5. godišnjica od osnivanja i rada Udruženja OBiVP Srbije (FOTO)

U KRISTALNOJ sali Doma Garde u Topčideru Beogradu obeležena je 5. godišnjica od osnivanja i rada Udruženja OBiVP Srbije.

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Događaj je počeo himnom Srbije "Bože pravde", a potom je počeo minut ćutanja za poginule pripadnike bezbednosnih služni.

Godišnjicu Udruženja čestitali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović.

Povodom Dana Vojske Srbije, predsednik Republike i vrhovni komandant Aleksandar Vučić odlikovao je pothumno trojicu pripadnika vojne službe bezbednosti zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić": pukovnika Boška Mihajlovića, potpukovnika Slobodana Balordu i rezervnog kapetana prve klase Dragoljuba Tanaskovića.

FOTO: Novosti

- Srećni smo što imamo ovakvo Udruženje, što imamo članove koji su se prihvatili volonterskog rada i koji su primer kako se treba odnositi prema očuvanju otadžbinskih i slobodarskih tradicija i pomagati ne samo našim pripadnicima, već i svim drugim ljudima kojima je to potrebno. Mislim da će iskazani entuzijazam članova Udruženja tek pokazati svoju vrednost u godinama pred nama - istakao je Blagoje Ljubisavljević, predsednik Udruženja.