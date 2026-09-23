Društvo

''MAJKE SU STUB SVAKE PORODICE'': Dodeljeno 150 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine

D.D.

23. 09. 2026. u 12:27

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U BEOGRADU je danas dodeljeno 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva.

МАЈКЕ СУ СТУБ СВАКЕ ПОРОДИЦЕ: Додељено 150 решења мајкама за куповину прве некретнине

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ (STF)

Dodeli rešenja prisustvovali su premijer Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut i ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.

Macut je rekao da je 150 porodica obezbedile svoj prvi dom.

''Majke su stub svake porodice'', istakao je on.

Žarić Kovačević je navela da će država nastaviti da podržava majke i da je do sada pomogla velikom broju majki da kupe prvu nekretninu.

Majke, dobitnice sredstava, istakle su da im ova podrška veoma znači, zbog rešavanja stambenog pitanja i obezbeđivanja krova nad glavom za celu porodicu. Dodaju da im ova pomoć daje sigurnost i ako se odluče da u budućnosti imaju još dece.

(Tanjug)

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