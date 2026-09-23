ŠTA SE SVE VIDI SKENIRANJEM PASOŠA? Evo šta će sve policajac znati o vama!

POLICIJSKI službenik skenira dokument, proveri podatke na računaru i dopušta nastavak putovanja. Ipak, iza postupka koji deluje kao jednostavna administrativna provera nalazi se niz kontrola. Nakon očitavanja pasoša proveravaju se podaci o putniku i dokumentu, njegova validnost, ali i dostupne bezbednosne evidencije.

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Čim policajac položi pasoš na elektronski čitač, sistem preuzima informacije iz mašinski čitljive zone dokumenta.

Šta policajac vidi kada skenira pasoš?

Očitavanjem pasoša dobijaju se osnovni podaci o njegovom vlasniku, među kojima su ime i prezime, datum rođenja, pol i državljanstvo.

Istovremeno se proveravaju podaci o samoj putnoj ispravi – broj pasoša, država koja ga je izdala i datum do kojeg dokument važi.

Kod biometrijskih pasoša moguće je pristupiti i podacima sa elektronskog čipa, uključujući fotografiju vlasnika koja se koristi za potvrđivanje identiteta.

Sistem proverava da li je pasoš izgubljen ili ukraden

Sledeći korak jeste provera verodostojnosti dokumenta. Sistem može da utvrdi da li je pasoš važeći, da li je prijavljen kao izgubljen ili ukraden, kao i da li je poništen ili postoje nepravilnosti.

Policijski službenik istovremeno proverava da li fotografija u dokumentu odgovara osobi koja je pasoš predala.

Ako postoje nepravilnosti ili sumnje, dokument može biti podvrgnut detaljnijoj proveri zaštitnih elemenata.

Proveravaju se i bezbednosne evidencije

Posebno važan deo kontrole na spoljnim granicama šengenskog prostora odnosi se na pretragu dostupnih policijskih evidencija.

Među ključnim je Šengenski informacioni sistem (SIS), koji državama članicama omogućava razmenu bezbednosno relevantnih informacija. Evidencija, između ostalog, može sadržati upozorenja o osobama za kojima se traga, nestalim osobama i osobama kojima je zabranjen ulazak.

Sistem sadrži i određene podatke povezane sa sudskim merama, kao i predmetima koji se potražuju zbog krađe ili krivičnih istraga.

Granična policija može koristiti i Interpolovu međunarodnu evidenciju izgubljenih i ukradenih putnih isprava.

Pronašli ste pasoš koji ste prethodno prijavili kao izgubljen? Oprez

Posebno bi trebalo da budu oprezni putnici koji su pasoš prijavili kao izgubljen ili ukraden, a potom ga pronašli.

Takav dokument ne bi trebalo ponovo koristiti za putovanje jer prijava može ostati evidentirana, pa se pasoš može voditi kao nevažeći.

Pokušaj prelaska granice sa takvom putnom ispravom može dovesti do dodatne kontrole i privremenog zadržavanja putnika.

Policajac ipak ne vidi sve podatke o vama

Skeniranje pasoša ne znači da policijski službenik dobija neograničen pristup svim informacijama o putniku.

Na ekranu se prikazuju podaci potrebni za obavljanje granične kontrole i upozorenja za koja službenik ima odgovarajuća ovlašćenja.

Podaci o zaposlenju, stanju na bankovnom računu, kupovnim navikama ili sadržaju mobilnog telefona nisu informacije koje se automatski prikazuju prilikom redovne kontrole pasoša.

Pristup službenim evidencijama regulisan je propisima, pristupi se evidentiraju, a obrada podataka mora biti u skladu sa pravilima o zaštiti privatnosti, piše GPMaljevac.

Za putnike van EU moguće su dodatne provere

Kada granicu prelazi državljanin zemlje koja nije članica Evropske unije, kontrola može obuhvatiti i podatke o pravu na ulazak i boravak.

Može se proveravati da li putnik poseduje potrebnu vizu ili dozvolu boravka, koliko je vremena prethodno proveo u šengenskom prostoru i da li je prekoračio dozvoljeni boravak.

Takođe se mogu proveravati prethodne zabrane ulaska ili odluke o udaljavanju iz zemlje.

Zašto vas policajac nekada zamoli da sačekate?

Ako vas nakon skeniranja pasoša policajac zamoli da sačekate, to ne znači automatski da postoji ozbiljan problem.

Do zastoja može doći zbog podudaranja vaših podataka sa podacima druge osobe, oštećenog dokumenta, problema sa očitavanjem biometrijskog čipa ili nejasnoća u vezi sa prethodnim ulascima i izlascima, piše Nportal.

U tim situacijama službenik može zatražiti dodatnu identifikacionu ispravu, postaviti pitanja o odredištu i svrsi putovanja ili putnika i vozilo uputiti na detaljniju kontrolu.

Pojedina upozorenja mogu se odnositi i na vozilo ili registarske oznake, a ne nužno na samog putnika.

Zato nekoliko sekundi čekanja nakon skeniranja pasoša nije samo vreme potrebno da se na ekranu pojave ime i fotografija. U pozadini se mogu proveravati validnost dokumenta, pravo na prelazak granice i dostupne bezbednosne evidencije, a rezultat tih provera određuje da li putnik nastavlja put ili ide na dodatnu kontrolu.

(BizPortal)