DVA AUTOMOBILA KRENULA U KONTRA SMERU AUTO-PUTEM “MILOŠ VELIKI”: Policija traga za vozačem "BMV"-a

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su prekršajnu prijavu protiv 42-godišnjeg muškarca iz Kragujevca zbog sumnje da je počinio prekršaj nasilničke vožnje na auto-putu "Miloš Veliki" vozeći u kontra smeru.

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Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Čačku, on je jutros na deonici auto-puta od Pakovraća ka Preljini, teretnim vozilom vozio kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Saobraćajna policija nastavlja rad na utvrđivanju identiteta vozača automobila marke "BMV" koji se, takođe jutros, kretao istom deonicom auto-puta u suprotnom smeru.

Oba slučaja zabeležena su na deonici auto-puta "Miloš Veliki" kod Čačka, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovih događaja.