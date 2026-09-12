JESEN POKAZUJE ZUBE: Sveže noći, lokalna kiša i moguć prizemni mraz
POSLE prodora hladnog fronta, region je zahvatio znatno svežiji vazduh, pa su temperature u pojedinim mestima niže i do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane.
Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će naredni period doneti vreme znatno primerenije kalendaru, uz sveže noći, prijatne dnevne temperature i tek povremenu lokalnu kišu.
„Narednih dana znatno prijatnije vreme u skladu sa kalendarom. Povremena prolazna naoblačenja donosiće lokalnu pojavu kiše, ali konkretnih padavina nema u najavi“, navodi Čubrilo.
On objašnjava da se aktuelno zahlađenje može smatrati izraženim samo u poređenju sa prethodnim, neuobičajeno toplim periodom. Sadašnje temperature su, kako navodi, zapravo tek malo ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Vrlo sveže noći, na planinama moguć prizemni mraz
„Relativno sveže vreme zadržaće se do oko 20. septembra. Noći će biti vrlo sveže, posebno do utorka, uz minimume od +4 do +14 stepeni, dok je na vrhovima Prokletija moguć i prizemni mraz“, ističe meteorolog.
Čubrilo navodi da će tokom narednih dana povremeno biti prolaznih naoblačenja sa lokalnim pljuskovima, ali da se obilnije padavine na širem prostoru ne očekuju. Više kiše može pasti samo tamo gde se razviju jači lokalni pljuskovi. Padavine su moguće danas na krajnjem jugoistoku regiona, zatim u ponedeljak tokom dana i ponovo oko 19. septembra.
„Tokom dana temperature će se uglavnom kretati od +17 do +23 stepena Celzijusa, samo će u sredu nakratko biti malo toplije, uz maksimume do oko +28 stepeni“, prognozira Čubrilo.
Duž Jadrana zadržaće se toplije vreme, ali, kako meteorolog ocenjuje, bez pravog letnjeg osećaja. Maksimalne temperature uglavnom će biti od +25 do +29 stepeni Celzijusa.
Posle 20. septembra promena trenda, ali kiša i dalje izostaje
„Posle 20. septembra polako počinje sve veći rasip u pojedinačnim proračunima, ali za sada do oko 26. septembra stoji trend temperatura malo iznad proseka. Najave za konkretniju ciklogenezu koja bi istoku regiona donela obilnije padavine za sada nema“, navodi Čubrilo.
To znači da bi se suša u delovima istočnog regiona mogla nastaviti i u narednom periodu. Iako će narednih dana biti znatno svežije i prijatnije vreme, konkretnijih i obilnijih padavina za sada nema u prognozama.
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