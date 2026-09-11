Društvo

PROMENLJIVO OBLAČNO ALI VEOMA TOPLO, TEMPERATURA DO 37 STEPENI Hitno se oglasio RHMZ: Predveče mogući pljuskovi sa grmljavinom

В.Н.

11. 09. 2026. u 07:19

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Promenljivo oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo.

ПРОМЕНЉИВО ОБЛАЧНО АЛИ ВЕОМА ТОПЛО, ТЕМПЕРАТУРА ДО 37 СТЕПЕНИ Хитно се огласио РХМЗ: Предвече могући пљускови са грмљавином

Foto: AI/Gemini

U drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar slab i umeren, na severu severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak.

Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje.

Tokom noći ka suboti padavinska zona premeštaće se ka jugoistoku.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu malo do umereno oblačno i toplo.

Uveče i u toku noći ka suboti uslediće naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz jak severozapadni vetar.

Najniža temperatura oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana, prema prognozi RHMZ, u Srbiji će biti promenljivo oblačno vreme. Od vikenda, posebno u subotu, i osetno hladnije, tako da će najviša dnevna temperatura u većini mesta za vikend i sledeće sedmice biti u intervalu od 23 do 27 stepeni.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu uglavnom u prvom delu dana u centralnim i južnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kratkotrajna kiša očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Sredinom sedmice biće toplije, a krajem perioda uslediće novo naoblačenje sa severozapada.

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