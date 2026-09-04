SRPSKI IZUM NAJBOLJI NA SVETU: Veljko Milković - dobitnik najvećeg priznanja na takmičenju inovacija u Singapuru

MEĐU više stotina inovacija i pronalazaka iz čitavog sveta, dvostepeni mehanički oscilator Novosađanina Veljka Milkovića, osvojio je prvu nagradu - Gran-pri trofej i zlatnu medalju za najbolji izum u Singapuru, na međunarodnom takmičenju pronalazaka i inovacija Innovation Week Awards (IWA 2026).

Foto Privatna arhiva/Veljko Milković

Milković, koji u svom dugogodišnjem istraživačkom radu ima 120 pronalazaka i tridesetak odobrenih patenata, od kojih su brojni našli primenu od Amerike do Azije, obradovan nagradom, kaže da ona predstavlja još jedno značajno priznanje u njegovoj bogatoj karijeri.

- S obzirom na to da se ovim bavim misionarski, veoma sam zahvalan organizatorima i žiriju, što me je izdvojio u velikoj međunarodnoj konkurenciji i odlučio da dobijem prvu nagradu za najbolje tehničko dostignuće - kaže Milković. - Zahvalan sam svima koji su prethodnih decenija podržali ovaj izum svojim autoritetom.

Prilikom predstavljanja Milkovićevog nagrađenog izuma, rečeno je da je žiri procenio da je ova inovacija najbolja na osnovu kriterijuma originalnosti, korisnosti, izvodljivosti, uticaja i kreativnog potencijala. Milkovićev dvostepeni oscilator, kao mehaničko pojačalo čiste energije, izdvojio se kao tehnologija koja može da reši probleme energetske krize i klimatskih izazova.

Ceremonija i izložba NA svečanoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici ambasada i diplomatski kor. Tokom tog programa predstavljeni su nagrađeni inovativni timovi, održane panel diskusije na aktuelne teme iz oblasti novih tehnologija, kao i izložba inovacija sa ovogodišnjeg takmičenja.

Ovaj jednostavan mehanizam, prvi put patentiran 1999. godine, kombinuje pogonsko klatno sa polugom, čija međusobna interakcija ostvaruje nove mehaničke efekte i multiplikuje uloženu energiju podesnu za obavljanje korisnog rada (mehanički čekić, presa, pumpa, elektrogenerator...).

Objašnjavajući kako je dospeo na ovo nadmetanje u jugoistočnoj Aziji, koje je okupilo više stotina pronalazača, istraživača, startap kompanija, univerziteta i inovativnih organizacija sa svih meridijana, naš sagovornik kaže da je prijavljivanje i takmičenje bilo onlajn pod sloganom "Jedan svet hiljade ideja". Pronalazač iz Novog Sada nije prisustvovao svečanoj ceremoniji dodeli nagrada 27. avgusta u Singapuru, a umesto njega zlatnu medalju je primio Alen Panjković, njegov saradnik u Istraživačko-razvojnom centru "Vemirc".