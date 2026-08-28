HITNO UPOZORENJE AGENCIJE ZA LEKOVE! Obustavite upotrebu ove pilule

ZDRAVSTVENIM radnicima u Srbiji upućeno je pismo u kojem se ističe da obrate pažnju na žene koje koriste kontraceptivne pilule za sprečavanje trudnoće, jer može da poveća rizik od meningeoma, vrste tumora u mozgu.

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U pismu, koje su lekarima uputili Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) i predstavništvo Richter Gedeon Nyrt, koje je nosilac dozvole za lek Novynette (dezogestrel, etinilestradiol), navode se i mere za smanjenje rizika pri primeni lekova koji sadrže dezogestrel ili etonogestrel.

Radi se o film tabletama od 150 mikrograma/20 mikrograma.

- Postoji blago povećan rizik od nastanka meningeoma kod žena koje trenutno i dugotrajno, više od jedne godine, koriste lekove koji sadrže dezogestrel ili etonogestrel. Primena lekova koji sadrže dezogestrel ili etonogestrel je kontraindikovana kod žena sa meningeomom ili anamnezom meningeoma - navodi se u pismu ALIMS-a.

Dodaje se da žene koje su na terapiji dezogestrelom ili etonogestrelom potrebno pratiti zbog moguće pojave znakova i simptoma meningeoma:

- U slučaju da se kod žene dijagnostikuje meningeom, primena dezogestrela ili etonogestrela se mora odmah obustaviti!

Veći rizik kod jedne grupe žena

Kažu i da rizik može biti veći kod žena koje su prethodno bile izložene progestogenima, za koje je već poznato da su povezani sa povećanim rizikom od razvoja meningeoma, kao što su ciproteron, nomegestrol, medroksiprogesteron i hlormadinon.

- Ovo treba uzeti u obzir pre započinjanja terapije dezogestrelom ili etonogestrelom.

Procenjuje se da se približno jedan dodatni slučaj meningeoma javlja na svakih 67.300 žena koje su na terapiji dezogestrelom.

Dezogestrel i etinilestradiol, samostalno ili u kombinaciji sa etinilestradiolom, indikovanu su za kontracepciju i mogu biti dostupni u obliku tableta za oralnu primenu, vaginalnog prstena ilil supkutanog imlanta.

Kako navodi ALIMS, u Srbiji nema registrovanih lekova koji sadrže etonogestrel, dok je jedini registrovani lek koji sadrži aktivnu suptancu dezogestrel lek Novznette.

Radi se o kontraceptivnoj piluli koja se koristi za sprečavanje neželjene trudnoće, a izdaje se isključivo uz lekarski recept.

Dezogestrel se u organizmu metaboliše u etonogestrel.

Šta je meningeom

Meningeom je redak, najčešće benigni tumor moždanih ovojnica.

Klinički znaci i simptomi meningeoma mogu da budu nespecifični i mogu da uključuju:

promene vida

gubitak sluha ili zvonjenje u ušima

gubitak čula mirisa

glavobolje koje se vremenom pogoršavaju

gubitak pamćenja

pojavu epilepičnih napada

slabost ekstremiteta

Iako su meningeomi najčešće benigni tumori, mogu da imaju ozbilljne posledice u zavisnosti od lokalizacije i mogu da zahtevaju hirurško lečenje.

(Blic)