PORUKE MIRA I LJUBAVI IZ MANASTIRA U DALJU: Vladika Heruvim i Kekić o značaju služenja i opstanka Srba (VIDEO)

U MANASTIRU Uspenja Prosvete Bogorodice u Dalju u Hrvatskoj danas je obeležena Velika Gospojina, slava ovog manastira, na kojoj je vladika osečko-poljski i baranjski, Heruvim, uručio Orden Svetog Save drugog stepena Banci Poštanska štedionica i direktoru Bojanu Kekiću.

Foto: Printskrin Instagram/dnevnik.rs

Vladika Heruvim je rekao da mu pričinjava veliku radost što su danas Srbi sabrani u manastru u Dalju, kao i da mu je čast što u ime patrijarha i Svetog Sinoda predaje orden.

- Orden Svetoga Save drugoga stepena za Poštansku štedionicu i Bojana Kekića, direktora, predlog je naše Eparhije. Oni su zajedno s nama prepoznali značaj života Srba na ovim prostorima. To oslikava i snagu naše otadžbine i njenu brigu za srpski živalj na ovim prostorima. Isto tako pokazuje i ljubav prema našoj otadžbini - rekao je vladika Heruvim.

Foto: Printskrin Instagram/dnevnik.rs

- Jer, svaki prilog u bilo kom smislu, je velika podrška našem narodu na ovim prostorima. Poštanska Štedionica zajedno sa našim bratom, gospodinom Kekićem, pokazali su taj put, da svi zajedno u ljubavi, možemo činiti zaista dobra dela, da naš narod na ovim prostorima sačuva identitet, kulturu, jezik, tradiciju, krsnu slavu, svoju crkvu. To je zasigurno ono što će biti temelj opstanka i ostanka našeg naroda na ovim prostorima - dodao je vladika Heruvim.

Direktor Banke Poštanska štedionica, Bojan Kekić, istakao je da mu je velika čast i zadovoljstvo što se danas nalazi u manastiru u Dalju.

- Izuzetna je ovo čast i zadovoljstvo što smo danas prisutni ovde. Posebno je zadovoljstvo što je naš vladika Heruvim u ime Svetog Sinoda uručio orden Poštanskoj štedionici. Da pođem od onih jevanđeljskih rečenica da ako želiš da budeš prvi moraš i da služiš. Poštanska štedionica kao banka sa jasnom funkcijom i državnim interesom gradi svoj dom, svoju Srbiju i trudićemo se da svi stanovnici i ukućani ovog doma žive i uživaju u blagodetima Srbije - rekao je Kekić.

Foto: Printskrin Instagram/dnevnik.rs

- Posebno zadovoljstvo i čast mi je da kažem u ime 2700 zaposlenih da je ovo najviše odlikovanje koje je Banka Poštanska štedionica u svojoj tradiciji od 105 godina dobila. Predstavlja nam obavezu da u narednom periodu još bolje radimo na dobrobit države Srbije i Srba - dodao je Kekić.

(Dnevnik)

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