Društvo

NOVOSTI ZAPOŠLJAVAJU VIDEO-MONTAŽERA

V.N.

28. 08. 2026. u 12:32

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Kompanija "Novosti" proširuje svoj video tim i traži video-montažera koji će učestvovati u kreiranju sadržaja za naše digitalne platforme i društvene mreže.

НОВОСТИ ЗАПОШЉАВАЈУ ВИДЕО-МОНТАЖЕРА

Renaud Philippe / Panthermedia / Profimedia

Tražimo kreativnu, odgovornu i pouzdanu osobu koja razume dinamiku savremenih medija, prati aktuelne trendove i ume da od sirovog materijala napravi kvalitetan, dinamičan i zanimljiv video-sadržaj.

Šta ćeš raditi:

  • montaža video-priloga, intervjua, reportaža i drugih novinarskih formata;
  • izrada kratkih i dinamičnih video-formata za Instagram, TikTok, YouTube i druge digitalne platforme;
  • obrada slike i zvuka, dodavanje grafike, titlova i drugih elemenata;
  • prilagođavanje video-sadržaja različitim formatima i platformama;
  • saradnja sa novinarima, snimateljima, urednicima i ostatkom produkcijskog tima;
  • praćenje novih trendova u video-produkciji i digitalnim medijima.

Od kandidata očekujemo:

  • iskustvo u video-montaži;
  • poznavanje programa za montažu, pre svega Adobe Premiere Pro, a poželjno i After Effects;
  • osećaj za ritam, priču i vizuelno pripovedanje;
  • brzinu i sposobnost rada u dinamičnom medijskom okruženju;
  • odgovornost i poštovanje rokova;
  • kreativnost i inicijativu;
  • spremnost za timski rad.

Iskustvo u televizijskoj, medijskoj ili digitalnoj produkciji predstavlja prednost, ali su nam podjednako važni znanje, kreativnost i kvalitet dosadašnjih radova.

Šta nudimo:

  • rad u jednom od najvećih i najprepoznatljivijih medijskih sistema u Srbiji;
  • rad na različitim novinarskim i video-formatima;
  • mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja;
  • dinamično okruženje i saradnju sa iskusnim novinarima, snimateljima i urednicima;
  • prostor za kreativne ideje i razvoj novih digitalnih formata.

Kako da se prijaviš?

Pošalji nam svoj CV, a poželjno je da uz prijavu dostaviš i portfolio, showreel ili linkove ka video-radovima koje si montirao/la.

U naslovu prijave navedi: „Konkurs za video-montažera“ i pošalji na mejl: konkurs@novosti.rs

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