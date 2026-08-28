NOVOSTI ZAPOŠLJAVAJU VIDEO-MONTAŽERA
Kompanija "Novosti" proširuje svoj video tim i traži video-montažera koji će učestvovati u kreiranju sadržaja za naše digitalne platforme i društvene mreže.
Tražimo kreativnu, odgovornu i pouzdanu osobu koja razume dinamiku savremenih medija, prati aktuelne trendove i ume da od sirovog materijala napravi kvalitetan, dinamičan i zanimljiv video-sadržaj.
Šta ćeš raditi:
- montaža video-priloga, intervjua, reportaža i drugih novinarskih formata;
- izrada kratkih i dinamičnih video-formata za Instagram, TikTok, YouTube i druge digitalne platforme;
- obrada slike i zvuka, dodavanje grafike, titlova i drugih elemenata;
- prilagođavanje video-sadržaja različitim formatima i platformama;
- saradnja sa novinarima, snimateljima, urednicima i ostatkom produkcijskog tima;
- praćenje novih trendova u video-produkciji i digitalnim medijima.
Od kandidata očekujemo:
- iskustvo u video-montaži;
- poznavanje programa za montažu, pre svega Adobe Premiere Pro, a poželjno i After Effects;
- osećaj za ritam, priču i vizuelno pripovedanje;
- brzinu i sposobnost rada u dinamičnom medijskom okruženju;
- odgovornost i poštovanje rokova;
- kreativnost i inicijativu;
- spremnost za timski rad.
Iskustvo u televizijskoj, medijskoj ili digitalnoj produkciji predstavlja prednost, ali su nam podjednako važni znanje, kreativnost i kvalitet dosadašnjih radova.
Šta nudimo:
- rad u jednom od najvećih i najprepoznatljivijih medijskih sistema u Srbiji;
- rad na različitim novinarskim i video-formatima;
- mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja;
- dinamično okruženje i saradnju sa iskusnim novinarima, snimateljima i urednicima;
- prostor za kreativne ideje i razvoj novih digitalnih formata.
Kako da se prijaviš?
Pošalji nam svoj CV, a poželjno je da uz prijavu dostaviš i portfolio, showreel ili linkove ka video-radovima koje si montirao/la.
U naslovu prijave navedi: „Konkurs za video-montažera“ i pošalji na mejl: konkurs@novosti.rs
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