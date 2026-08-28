NOVOSTI ZAPOŠLJAVAJU VIDEO-MONTAŽERA

Kompanija "Novosti" proširuje svoj video tim i traži video-montažera koji će učestvovati u kreiranju sadržaja za naše digitalne platforme i društvene mreže.

Renaud Philippe / Panthermedia / Profimedia

Tražimo kreativnu, odgovornu i pouzdanu osobu koja razume dinamiku savremenih medija, prati aktuelne trendove i ume da od sirovog materijala napravi kvalitetan, dinamičan i zanimljiv video-sadržaj.

Šta ćeš raditi:

montaža video-priloga, intervjua, reportaža i drugih novinarskih formata;

izrada kratkih i dinamičnih video-formata za Instagram, TikTok, YouTube i druge digitalne platforme;

obrada slike i zvuka, dodavanje grafike, titlova i drugih elemenata;

prilagođavanje video-sadržaja različitim formatima i platformama;

saradnja sa novinarima, snimateljima, urednicima i ostatkom produkcijskog tima;

praćenje novih trendova u video-produkciji i digitalnim medijima.

Od kandidata očekujemo:

iskustvo u video-montaži;

poznavanje programa za montažu, pre svega Adobe Premiere Pro, a poželjno i After Effects;

osećaj za ritam, priču i vizuelno pripovedanje;

brzinu i sposobnost rada u dinamičnom medijskom okruženju;

odgovornost i poštovanje rokova;

kreativnost i inicijativu;

spremnost za timski rad.

Iskustvo u televizijskoj, medijskoj ili digitalnoj produkciji predstavlja prednost, ali su nam podjednako važni znanje, kreativnost i kvalitet dosadašnjih radova.

Šta nudimo:

rad u jednom od najvećih i najprepoznatljivijih medijskih sistema u Srbiji;

rad na različitim novinarskim i video-formatima;

mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja;

dinamično okruženje i saradnju sa iskusnim novinarima, snimateljima i urednicima;

prostor za kreativne ideje i razvoj novih digitalnih formata.

Kako da se prijaviš?

Pošalji nam svoj CV, a poželjno je da uz prijavu dostaviš i portfolio, showreel ili linkove ka video-radovima koje si montirao/la.

U naslovu prijave navedi: „Konkurs za video-montažera“ i pošalji na mejl: konkurs@novosti.rs