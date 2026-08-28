OBIJENA CRKVA KOD KOSOVSKE KAMENICE: Ukradeno više od 1.100 evra, oglasila se i Kancelarija za KiM

U NOĆI između četvrtka i petka obijena je crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Bušince kod Kosovske Kamenice, a iz donatorske kutije ukradeno je nešto više od 1.100 evra.

Foto: Printskrin Jutjub/Kosovo Online

Predsednik crkvenog odbora, Nebojša Simić, izjavio je da je nakon uviđaja koji je obavila tzv. kosovska policija utvrđeno da je razvaljena donatorska kutija u kojoj se nalazio novac.

Policija je uviđaj izvršila u prisustvu paroha, protojereja Srđana Milenkovića, predsednika crkvenog odbora, Nebojše Simića, i nekoliko meštana sela Bušince.

- Svi meštani sela su vidno uznemireni nakon ovog što se desilo - rekao je Simić.

On je naveo da su u ovu crkvu poslednjih godina uložena značajna donatorska sredstva, kao i veliki trud građana Bušinca i okolnih sela.

- Crkva nema nikakvu zaštitu. Potrebno je da se što pre neko zaposli i ugrade kamere kako bi nivo zaštite bio veći - rekao je Simić.

U Bušincu, jednom od srpskih sela u opštini Kosovska Kamenica trenutno živi oko 150 Srba.

Oglasila se Kancelarija za KiM

Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da ovaj slučaj predstavlja još jedan pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije za Srbe u pokrajini.

- Ne prođe dan da se u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji ne zabeleži neki etnički motivisani incident, a svi oni gotovo bez izuzetka ostaju nerazjašnjeni, a krivci bez adekvatne osude i sankcije - navedeno je u saopštenju.

Iz Kancelarije su podsetili i na nedavni slučaj u Lipljanu, gde su na ogradi srpske crkve okačene zastave koje slave OVK, kao i na učestale krađe i vandalske napade na srpske svetinje.

- Udar na objekat Srpske pravoslavne crkve oslikava duboko nepoštovanje prema verskim različitostima i pravu srpskog naroda da u miru i sabornosti posećuje svoje crkve i proslavlja praznike - poručila je Kancelarija za KiM.

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