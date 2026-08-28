OBIJENA CRKVA KOD KOSOVSKE KAMENICE: Ukradeno više od 1.100 evra, oglasila se i Kancelarija za KiM
U NOĆI između četvrtka i petka obijena je crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Bušince kod Kosovske Kamenice, a iz donatorske kutije ukradeno je nešto više od 1.100 evra.
Predsednik crkvenog odbora, Nebojša Simić, izjavio je da je nakon uviđaja koji je obavila tzv. kosovska policija utvrđeno da je razvaljena donatorska kutija u kojoj se nalazio novac.
Policija je uviđaj izvršila u prisustvu paroha, protojereja Srđana Milenkovića, predsednika crkvenog odbora, Nebojše Simića, i nekoliko meštana sela Bušince.
- Svi meštani sela su vidno uznemireni nakon ovog što se desilo - rekao je Simić.
On je naveo da su u ovu crkvu poslednjih godina uložena značajna donatorska sredstva, kao i veliki trud građana Bušinca i okolnih sela.
- Crkva nema nikakvu zaštitu. Potrebno je da se što pre neko zaposli i ugrade kamere kako bi nivo zaštite bio veći - rekao je Simić.
U Bušincu, jednom od srpskih sela u opštini Kosovska Kamenica trenutno živi oko 150 Srba.
Oglasila se Kancelarija za KiM
Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da ovaj slučaj predstavlja još jedan pokazatelj pogoršane bezbednosne situacije za Srbe u pokrajini.
- Ne prođe dan da se u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji ne zabeleži neki etnički motivisani incident, a svi oni gotovo bez izuzetka ostaju nerazjašnjeni, a krivci bez adekvatne osude i sankcije - navedeno je u saopštenju.
Iz Kancelarije su podsetili i na nedavni slučaj u Lipljanu, gde su na ogradi srpske crkve okačene zastave koje slave OVK, kao i na učestale krađe i vandalske napade na srpske svetinje.
- Udar na objekat Srpske pravoslavne crkve oslikava duboko nepoštovanje prema verskim različitostima i pravu srpskog naroda da u miru i sabornosti posećuje svoje crkve i proslavlja praznike - poručila je Kancelarija za KiM.
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