METEOROLOŠKO UPOZORENJE RHMZ: Deliblatskoj peščari prete jaki vetrovi i temperature iznad 35 stepeni

NA PODRUČJU Deliblatske peščare danas od sredine dana očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, koji će duvati umerenim i jakim intenzitetom, sa udarima od 35 do 50 kilometara na čas, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: Unsplash/Khamkéo mahkeo

Prema meteorološkom upozorenju, tokom noći ka suboti i u subotu vetar će dodatno ojačati, pa će udari u većem delu peščare dostizati od 50 do 60 kilometara na čas, dok će kratkotrajno i lokalno dostizati i oko 72 kilometra na čas.

Istovremeno, očekuju se veoma visoke temperature. Minimalne temperature tokom oba dana kretaće se od 20 do 24 stepena, dok će maksimalne biti oko i malo iznad 35 stepeni.

Kombinacija visokih temperatura, suve vegetacije i jakog vetra stvaraće veoma nepovoljne meteorološke uslove za nastanak, a posebno za brzo širenje požara na otvorenom.

Posebno zabrinjava podatak da će prognozirani udari vetra u subotu biti najjači u poslednjih mesec dana. Tokom tog perioda na području Deliblatske peščare već su beleženi požari, zbog čega se stanovništvo i svi koji borave u ovom području pozivaju na dodatni oprez.

Prema prognozi, lokalne padavine mogu se očekivati u subotu posle podne i u nedelju, ali se ne očekuje da će biti dovoljno obilne da značajnije utiču na meteorološke uslove sa aspekta požarnog rizika.

Foto: Printskrin RHMZ

Dodatni problem predstavlja što će se period temperatura iznad prosečnih vrednosti nastaviti i u narednim danima.

U nedelju će jugoistočni vetar delimično oslabiti u odnosu na subotu, ali će i dalje duvati umereno, povremeno pojačano, brzinom od pet do 10 metara u sekundi.

Upozorenje se prvenstveno odnosi na područje Deliblatske peščare, gde se očekuje najnepovoljnija kombinacija visoke temperature, suvog gorivog materijala i jakog jugoistočnog vetra.

Nepovoljni meteorološki uslovi zadržaće se i u drugim delovima Srbije. I tamo se prognozira povremeno pojačan vetar, ali će njegov intenzitet biti slabiji u odnosu na područje južnog Banata.

S obzirom na izuzetno suvu vegetaciju i najavljene jake udare vetra, svaki požar na otvorenom mogao bi da se proširi veoma brzo, zbog čega je neophodan maksimalan oprez tokom boravka u prirodi i izbegavanje svih aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja vatre.

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