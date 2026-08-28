METEOROLOŠKO UPOZORENJE RHMZ: Deliblatskoj peščari prete jaki vetrovi i temperature iznad 35 stepeni
NA PODRUČJU Deliblatske peščare danas od sredine dana očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, koji će duvati umerenim i jakim intenzitetom, sa udarima od 35 do 50 kilometara na čas, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Prema meteorološkom upozorenju, tokom noći ka suboti i u subotu vetar će dodatno ojačati, pa će udari u većem delu peščare dostizati od 50 do 60 kilometara na čas, dok će kratkotrajno i lokalno dostizati i oko 72 kilometra na čas.
Istovremeno, očekuju se veoma visoke temperature. Minimalne temperature tokom oba dana kretaće se od 20 do 24 stepena, dok će maksimalne biti oko i malo iznad 35 stepeni.
Kombinacija visokih temperatura, suve vegetacije i jakog vetra stvaraće veoma nepovoljne meteorološke uslove za nastanak, a posebno za brzo širenje požara na otvorenom.
Posebno zabrinjava podatak da će prognozirani udari vetra u subotu biti najjači u poslednjih mesec dana. Tokom tog perioda na području Deliblatske peščare već su beleženi požari, zbog čega se stanovništvo i svi koji borave u ovom području pozivaju na dodatni oprez.
Prema prognozi, lokalne padavine mogu se očekivati u subotu posle podne i u nedelju, ali se ne očekuje da će biti dovoljno obilne da značajnije utiču na meteorološke uslove sa aspekta požarnog rizika.
Dodatni problem predstavlja što će se period temperatura iznad prosečnih vrednosti nastaviti i u narednim danima.
U nedelju će jugoistočni vetar delimično oslabiti u odnosu na subotu, ali će i dalje duvati umereno, povremeno pojačano, brzinom od pet do 10 metara u sekundi.
Upozorenje se prvenstveno odnosi na područje Deliblatske peščare, gde se očekuje najnepovoljnija kombinacija visoke temperature, suvog gorivog materijala i jakog jugoistočnog vetra.
Nepovoljni meteorološki uslovi zadržaće se i u drugim delovima Srbije. I tamo se prognozira povremeno pojačan vetar, ali će njegov intenzitet biti slabiji u odnosu na područje južnog Banata.
S obzirom na izuzetno suvu vegetaciju i najavljene jake udare vetra, svaki požar na otvorenom mogao bi da se proširi veoma brzo, zbog čega je neophodan maksimalan oprez tokom boravka u prirodi i izbegavanje svih aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja vatre.
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