KONAČNO STIGLO OSVEŽENJE! Spremite kišobrane, stižu pljuskovi i grmljavina — evo gde će padati noćas!

BEOGRAD je večeras zahvatio pljusak praćen grmljavinom, a prema prognozi RHMZ, slični lokalni pljuskovi mogući su i tokom večeri.

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Na planini Goč, gde se danas razbuktao požar, takođe je pala kiša, prenose mediji.

Tokom večeri oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Na području Beograda se takođe tokom večeri očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

TOPLO, U PETAK I SUBOTU PONOVO SA DNEVNOM TEMPERATUROM I PREKO 35 °S

Sutra (26.08.) promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20 °S, a najviša od 30 do 34 °S.

Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 °S, a najtoplije će biti u petak i subotu kada se očekuju dnevne temperature preko 35 °S.

Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

(RHMZ)

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