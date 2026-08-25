STIŽE PAKELNI TALAS! RHMZ izbacio hitno upozorenje do kraja avgusta — goreće asfalt, leto ne popušta!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje na visoku temepraturu do kraja avgusta, sa vrednostima od 30 do 35 stepeni Celzijusa.
Najtoplije će biti u petak i subotu, 28. i 29. avgusta, kada se ponovo očekuju dnevne temperature iznad 35 stepeni.
Visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.
(Tanjug)
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