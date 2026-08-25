Društvo

STIŽE PAKELNI TALAS! RHMZ izbacio hitno upozorenje do kraja avgusta — goreće asfalt, leto ne popušta!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 20:11

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje na visoku temepraturu do kraja avgusta, sa vrednostima od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

СТИЖЕ ПАКЕЛНИ ТАЛАС! РХМЗ избацио хитно упозорење до краја августа — гореће асфалт, лето не попушта!

Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Najtoplije će biti u petak i subotu, 28. i 29. avgusta, kada se ponovo očekuju dnevne temperature iznad 35 stepeni.

Visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

(Tanjug)

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