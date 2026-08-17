HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

Od „dasaka koje život znače“ do uspešno završene prve sezone Teatra humanosti, u kojoj je za lečenje građana prikupljeno više od 11.000.000 dinara, Fondacija Mozzart nastavila je da ispisuje priče u kojima umetnost, solidarnost i humanost idu ruku pod ruku.

Foto Stefan Simonović

Kada je zbog letnje pauze zavesa pala na pozorišnu scenu u Ulici cara Dušana 35 na Dorćolu, cela Srbija postala je podijum za humanu misiju ove fondacije. Ulaganjem u zajednicu, kulturu, zdravstvo, sport i obrazovanje, Fondacija Mozzart još jednom je potvrdila da se najvrednija dela izvode na pozornici humanosti.

TEATAR GDE SVAKA KARTA VREDI VIŠE

Postoje sezone koje pamtimo po velikim predstavama, snažnim glumačkim ostvarenjima i dugim aplauzima. Ali postoje i one retke, posebne sezone koje ostavljaju trag mnogo dalje od pozorišne sale – u životima ljudi kojima je pomoć bila najpotrebnija. Upravo takva bila je sezona novog gradskog teatra na Dorćolu – Teatra humanosti Fondacije Mozzart, gde su se umetnost i humanost susretale iz večeri u veče, dokazujući da pozorište nije samo mesto emocija, već i mesto nade.

Foto Touch N Touch

Svaki dolazak u novo gradsko pozorište u Cara Dušana 35 nosio je sa sobom i plemenitu misiju. Jedna ulaznica značila je jednu poslatu humanitarnu SMS poruku za lečenje Jovana, Elene, Slobodana, Darije, Marijane... a svaka poslata poruka postajala je mnogo više od simboličnog gesta zahvaljujući Fondaciji Mozzart, koja je svaki prikupljeni iznos udvostručavala. Tako su se svetla reflektora pretvarala u svetlost podrške, a svaka predstava u novu priliku da zajedno učinimo dobro. Rezultat ove zajedničke priče o humanosti jesu 5.830.000 dinara prikupljenih za lečenje građana, kao i više od pet miliona dinara pomoći namenjene Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova i KBC Dragiša Mišović.

NOVE PREDSTAVE TEATRA HUMANOSTI

Posebno poglavlje prve sezone Teatra humanosti ispisale su predstave u produkciji Fondacije Mozzart, potvrđujući da vrhunska umetnost i humanost mogu da idu ruku pod ruku. Sezonu je obeležila premijera predstave „Bašta sljezove boje”, u režiji Egona Savina i izvođenju Nebojše Milovanovića, a svaka kupljena karta bila je podrška Fondaciji NORBS plus i donaciji medicinske opreme Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova.

Foto Touch N Touch

Publiku su potom osvojile i predstave „Španska pita”, u režiji Irfana Mensura sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević, kao i komedija „Ljubinko i Desanka”, koju su, pod rediteljskom palicom Gorana Šušljika, izveli Janko Cekić, Aleksandra Vulanović i Ljubomir Bandović. Posebnu pažnju privukao je i povratak Darka Bajića pozorišnoj režiji predstavom „Rejting tajm”, sa Anom Franić, Srđanom Karanovićem, Tamarom Šustić i Darijom Vučko.

Prva sezona Teatra humanosti pokazala je da pozorište može biti mnogo više od scene – mesto gde se umetnost pretvara u podršku, a svaki aplauz u pomoć onima kojima je najpotrebnija. Već od septembra, na adresi Cara Dušana 35 na Dorćolu, Teatar humanosti nastavlja svoju misiju novim predstavama i novim humanim pričama.

ZDRAVSTVENI KARAVAN NA PUTU PO SRBIJI

Karavan Fondacije Mozzart koji ima za cilj da zdravstvenim ustanovama širom Srbije obezbedi savremenu medicinsku opremu i unapredi uslove za rad lekara, ali i kvalitet zdravstvene zaštite za građane, ove godine započeo je svoje putovanje iz srca Pomoravlja – Svilajnca. Hitnoj službi Doma zdravlja doniran je portabilni ultrazvučni aparat, koji će značajno unaprediti dijagnostiku i omogućiti lekarima da brže i preciznije postave dijagnozu, a pacijentima pruže pravovremeno i kvalitetnije lečenje. Potom se karavan uputio na jug naše zemlje gde je na adresu Službe onkologije stigla nova medicinska oprema, rezultat saradnje Fondacije Mozzart i udruženja „Žena uz ženu”.

Foto Stefan Simonović

U okviru ove humanitarne akcije, bolnica je dobila EKG aparat i hvatač vena – uređaje koji će unaprediti svakodnevni rad medicinskog osoblja i omogućiti pacijentima bržu, sigurniju i precizniju dijagnostiku. Jedna od najlepših ovogodišnjih priča stigla je iz Valjeva, gde se na Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice svake godine rodi i do trideset beba – čitavo jedno školsko odeljenje novih života. Kako bi budućim roditeljima pružila još veću podršku na putu do potomstva, Fondacija Mozzart donirala je medicinsku opremu koja će unaprediti dijagnostiku i povećati uspešnost procedura vantelesne oplodnje. Na adresu kliničko-bolničkog centra Zemun stigli su savremeni uređaji za Odeljenje urologije. Značaj doniranih aparata ogleda se pre svega u tome što omogućavaju minimalno invazivne procedure za razbijanje kamena u mokraćnim putevima, bez hirurškog reza, uz kraći oporavak i manje komplikacija za pacijente. Fondacija Mozzart je i Institutu za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije donirala gama brojač, uređaj od ključnog značaja u ispitivanjima potencijalnih donora bubrega. Za sve koji čekaju transplantaciju bubrega u našoj zemlji, među kojima je i gotovo stotinu mališana, ova donacija više je od savremene medicinske tehnologije – ona predstavlja šansu za novi život.

BESPLATNI PREGLEDI ZA GRAĐANE ŠIROM ZEMLjE

Pored opremanja zdravstvenih ustanova, Fondacija Mozzart je tokom godine posebnu pažnju posvetila preventivnim pregledima i približavanju zdravstvene zaštite građanima širom Srbije. Karavan „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji fondacija realizuje zajedno sa udruženjem „Heroine”, završen je u Beogradu na Svetski dan štitne žlezde, nakon obilaska 20 gradova i čak 2.267 besplatnih preventivnih pregleda. U akciji je učestvovalo deset lekara, potvrđujući već treću godinu zaredom koliko su lako dostupni pregledi važni za rano otkrivanje bolesti.

Foto Stefan Simonović

Sa istim ciljem organizovan je i karavan „Zdravlje u pokretu”, posvećen prevenciji kardiovaskularnih bolesti. U Beogradu, Pančevu, Nišu i Novom Sadu stotine građana obavile su besplatne preglede srca i dobile stručne savete. Ove akcije još jednom su pokazale da je prevencija jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja.

OBRAZOVANjE

Kada ulažemo u digitalno obrazovanje dece, ne opremamo samo učionice – otvaramo vrata znanju, idejama i budućim inovacijama. Najvrednija investicija nije sama oprema, već potencijal mladih koji će uz nju učiti, stvarati i napredovati. Zato Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovanje i talente širom Srbije. Nova računarska oprema stigla je u Srednju školu „Lukijan Mušicki“ u Temerinu i Sedmu beogradsku gimnaziju.

Foto Stefan Simonović

U Temerinu je, pored računara, laptopova, projektora i štampača, obnovljen i informatički kabinet novim stolovima i stolicama, dok će učenike Sedme beogradske gimnazije od septembra dočekati savremena oprema spremna za nove lekcije i uspehe.

Donacije su stigle u pravom trenutku – u Temerinu pred maturske ispite, a u Beogradu tokom letnjeg raspusta, kako bi učenici novu školsku godinu započeli u još boljim uslovima za učenje i razvoj digitalnih veština.

PODRŠKA UDRUŽENjIMA

Humanu misiju Fondacija Mozzart nastavlja da širi donacijama različitim udruženjima širom zemlje. Godina je počela prazničnom čarolijom za najmlađe kada su paketići fondacije, u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Kolevka” i udruženjem „Omladina Aranđelovac”, stigli na adresu udruženja „Deca u srcu”, kao i brojnim ugroženim porodicama iz ovog kraja. Tako je u gradu pod Bukuljom završena velika akcija u okviru koje je Fondacija Mozzart donirala više od 600 paketića mališanima širom Srbije.

Zatim je podrškom udruženju „Parakvad” iz Vršca, u saradnji sa Ivanom Gutešom, golmanom FK Crvena zvezda, obeležen završetak niza humanitarnih akcija pokrenutih njegovim doniranjem honorara od pisanja kolumne za Mozzart Sport. A velikom zajedničkom akcijom FK Crvena zvezda i Fondacije Mozzart, postavljeni su temelji još jedne važne i humane priče – mala Viktorija Malić iz Zubinog Potoka i njena porodica dobili su pomoć za početak izgradnje novog doma, kao garanciju lepše, sigurnije i bezbrižnije budućnosti.

Foto Stefan Simonović

Kućice za senzorni vrt, računarska oprema i interaktivna tabla bile su samo deo donacija Dnevnom boravku za mlade sa invaliditetom i intelektualnim smetnjama „Naši snovi“ Valjevo. Trideset korisnika uzrasta između 18 i 42 godine ovde svakodnevno boravi i zajedno sa sjajnim i posvećenim timom provodi ispunjene i sadržajne dane – učestvuju u različitim edukativnim i kreativnim radionicama, sade i neguju biljke u senzornom vrtu, imaju likovne i radionice domaćinstva, primenjeno pozorište, sportsko-rekreativne aktivnosti... Svi ovi sadržaji sada su im lakše dostupni zahvaljujući prijateljima iz Fondacije Mozzart koji su prepoznali njihove potrebe i verovali u njihove snove.

Fondacija Mozzart podržala je i rad udruženja HISBAS (Hidrocefalus i spina bifida asocijacija Srbije), čime će biti olakšani uslovi rada i unapređena podrška koja se svakodnevno pruža deci i njihovim porodicama. Jer koraci su lakši kada se dele, a uz podršku prijatelja i ljudi velikog srca, brže i sigurnije stiže se do cilja.

NAŠ POGLED KA SUNCU

U okviru akcije „Naš pogled ka suncu” Fondacija Mozzart donirala je Gimnaziji u Čačku 80 solarnih panela, a ukupna vrednost radova premašuje pet miliona dinara. Ova značajna investicija predstavlja ne samo tehnološki iskorak, već i dugoročnu podršku školi, njenim učenicima i zaposlenima.

„To je zaista izuzetna donacija koja svima nama u školi mnogo znači, jer će znatno smanjiti troškove električne energije koje imamo. Iskoristio bih ovu priliku da se, u ime 955 đaka i 120 zaposlenih, zahvalim Fondaciji Mozzart na ovom vrednom poklonu“, istakao je direktor Gimnazije u Čačku Ivan Ružičić.

INVICTUS CHALLENGE BY MOZZART – „NEPOBEDIVI” NA PUTU KROZ SRBIJU

Mozzartov tim „Nepobedivi“ uspešno je savladao sve prepreke na Invictus Challenge by Fondacija Mozzart OCR trkama. Sezonu je otvorila trka na Petrovaradinskoj tvrđavi, zatim je usledio Štrand, pa brojne prepreke na Kopaoniku, dok je avgust prvi put bio rezervisan za Novi Pazar. Takmičari su na stazi dugoj gotovo kilometar morali da pokažu snagu, spretnost, izdržljivost i, možda najvažnije, spremnost da ne odustanu kada postane najteže. Čekalo ih je 12 atraktivnih i pažljivo osmišljenih prepreka, a posebnu dozu izazova donela je i deonica koja je vodila kroz vodu.

SPORT

Humanitarni stonoteniski turnir u organizaciji Fondacije Mozzart i STK Partizan pokazao je da sport ima mnogo veću snagu od samog rezultata. Tokom održanog turnira nisu se brojali samo poeni, pobede i medalje – svaki odigrani poen imao je mnogo dublji značaj, jer je predstavljao korak bliže pomoći Odeljenju urologije KBC Zemun, kome je doniran kompletan prikupljeni fond u iznosu od 2.500.000 dinara.

Više od 1.700 učesnika, četiri dana turnira, devet sportskih disciplina i jedna posebna revijalna utakmica obeležili su ovogodišnji turnir BEST – Belgrade Sport Tournament, održan pod pokroviteljstvom Fondacije Mozzart. U atmosferi ispunjenoj sportskim duhom, energijom i prijateljstvom, ovaj događaj još jednom je potvrdio zašto se ubraja među najveće međunarodne amaterske sportske turnire za mlade.

Foto Stefan Simonović

Fondacija Mozzart podržala je i Moto-trku Čačak, košarkaški turnir „Zicer” u Čačku, kao i „Festival ragbija, zajedništva i budućnosti sporta”, koji zajednički organizuju Ragbi savez Srbije i RK Rad. Podrška Fondacije Mozzart ne završava se na velikim sportskim manifestacijama, već stiže i do pojedinaca koji svojim talentom, radom i upornošću tek grade sportski put. Tako je pomoć pružena i mladom atletičaru Branku Pokrajcu, koji sanja da obori državni rekord od 83 metra u bacanju koplja. Kako bi mu pomogla da ostvari svoj puni potencijal i nastavi da pomera sopstvene granice, Fondacija Mozzart donirala mu je novo koplje, pružajući podršku njegovim velikim sportskim ambicijama i budućim uspesima.

NAGRADE

U razmaku od svega mesec dana, na adresu Teatra humanosti stigla su značajna priznanja koja potvrđuju da posvećenost kulturi i zajednici ostavlja trajan trag. Fondacija Mozzart najpre je od Udruženja književnika Srbije dobila Zlatnu plaketu za podršku književnom stvaralaštvu, a potom je, povodom 79. rođendana Beogradskog dramskog pozorišta, nagrađena za dugogodišnji doprinos radu ovog uglednog teatra.

Niz priznanja upotpunila je i nagrada Diplomacy & Commerce za projekat „Teatar humanosti“, kao potvrda da društveno odgovorne inicijative koje spajaju umetnost, humanost i zajedništvo imaju dugoročan značaj. Ova priznanja svedoče da Fondacija Mozzart nije samo donator, već pouzdan partner kulture i umetnosti.