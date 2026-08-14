NEVREME STIŽE U SRBIJU: Ovi delovi zemlje prvi na udaru, poznati meteorolog objavio tačan datum!
DO PONEDELjKA nas očekuje suvo i toplo vreme, uz slab, uglavnom jugoistočni vetar, dok meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će od nedelje modeli sve izvesnije pokazivati promenu vremena.
Prema njegovoj prognozi, pogoršanje vremena sa grmljavinskim pljuskovima i lokalnim nepogodama očekuje se nad zapadnim, jugozapadnim, centralnim i delom severnih predela regiona već u ponedeljak u drugom delu dana.
Tokom noći ka utorku promena će se, kako navodi Čubrilo, širiti ka jugoistoku, a prema trenutnim proračunima modela do oko 11 časova zahvatiće ceo region.
„Nad većim delom regiona pašće od 5 do 25 milimetara taloga, ali to i dalje nisu padavine koje bitno mogu podići vodostaje ili ublažiti sušu, obzirom na to da će biti lokalne i da će biti oblasti koje ponovo neće dobiti ni kap kiše“, naveo je Čubrilo.
Mogući jaki pljuskovi, grad i olujni vetar
Meteorolog upozorava da bi uz jače grmljavinsko nevreme za kratko vreme lokalno moglo da padne i oko 40 milimetara kiše. Međutim, u tim oblastima mogući su i grad i olujni vetar, pa bi šteta, prema njegovoj oceni, mogla da bude veća od koristi od padavina.
U zoni fronta počeće da duva jak i olujan severozapadni vetar, dok će se duž Jadrana širiti jaka bura.
„Sve to će imati dosta negativan uticaj na požare duž primorja i samo tamo gde promena bude praćena i kišom požari bi mogli biti ugašeni ili stavljeni pod kontrolu“, kaže Čubrilo.
On je naveo i da ne zna poreklo požara koji trenutno besne u regionu, ali je ukazao na podatak da je u Francuskoj od početka jula do sada uhapšeno oko 350 osoba koje su, prema dostupnim informacijama, namerno izazivale požare i podmetale ih.
U ponedeljak do 37 stepeni, zatim naglo osveženje
Kada je reč o temperaturama, u ponedeljak će se maksimalne vrednosti kretati od 22 stepena na zapadu do čak 37 stepeni na jugu i istoku regiona.
Već u utorak sledi osetno zahlađenje, pa će se temperature u celom regionu kretati od 18 do 27 stepeni Celzijusa.
Ipak, prema Čubrilovoj prognozi, osveženje neće dugo potrajati.
„Deluje da bi se toplo vreme brzo vratilo tako da nema ni govora o nekom ’summer killer-u’, već samo o prolaznom osveženju i oko 21.08. bi se maksimumi lokalno mogli kretati oko +35 stepeni Celzijusa“, naveo je meteorolog.
Posle 21. avgusta prognoza još neizvesna
Čubrilo ističe da je razvoj sinoptičke situacije posle 21. avgusta i dalje neizvestan, zbog čega će za pouzdaniju prognozu biti potrebno sačekati još nekoliko dana.
Za sada je izvesno da od nedelje stiže prolazno osveženje, a za veći deo regiona i prve merljive padavine u avgustu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
„ARISTOKRATSKO STOPALO" Olivere Katarine: Ponižavajući odnos prema velikom vođi
14. 08. 2026. u 18:16
OGLASIO SE KONZULAT U SOLUNU: Tiče se požara na Kasandri - ovo su saveti za putovanja
14. 08. 2026. u 15:42
DOSITEJEVO ZLATNO PERO: Radove slati do 15. septembra
14. 08. 2026. u 15:14
OBUKA ZA 75 ŠKOLSKIH POLICAJACA: Zaštita učenika od psihoaktivnih supstanci
14. 08. 2026. u 14:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)