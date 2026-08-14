NEVREME STIŽE U SRBIJU: Ovi delovi zemlje prvi na udaru, poznati meteorolog objavio tačan datum!

DO PONEDELjKA nas očekuje suvo i toplo vreme, uz slab, uglavnom jugoistočni vetar, dok meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će od nedelje modeli sve izvesnije pokazivati promenu vremena.

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Prema njegovoj prognozi, pogoršanje vremena sa grmljavinskim pljuskovima i lokalnim nepogodama očekuje se nad zapadnim, jugozapadnim, centralnim i delom severnih predela regiona već u ponedeljak u drugom delu dana.

Tokom noći ka utorku promena će se, kako navodi Čubrilo, širiti ka jugoistoku, a prema trenutnim proračunima modela do oko 11 časova zahvatiće ceo region.

„Nad većim delom regiona pašće od 5 do 25 milimetara taloga, ali to i dalje nisu padavine koje bitno mogu podići vodostaje ili ublažiti sušu, obzirom na to da će biti lokalne i da će biti oblasti koje ponovo neće dobiti ni kap kiše“, naveo je Čubrilo.

Mogući jaki pljuskovi, grad i olujni vetar

Meteorolog upozorava da bi uz jače grmljavinsko nevreme za kratko vreme lokalno moglo da padne i oko 40 milimetara kiše. Međutim, u tim oblastima mogući su i grad i olujni vetar, pa bi šteta, prema njegovoj oceni, mogla da bude veća od koristi od padavina.

U zoni fronta počeće da duva jak i olujan severozapadni vetar, dok će se duž Jadrana širiti jaka bura.

„Sve to će imati dosta negativan uticaj na požare duž primorja i samo tamo gde promena bude praćena i kišom požari bi mogli biti ugašeni ili stavljeni pod kontrolu“, kaže Čubrilo.

On je naveo i da ne zna poreklo požara koji trenutno besne u regionu, ali je ukazao na podatak da je u Francuskoj od početka jula do sada uhapšeno oko 350 osoba koje su, prema dostupnim informacijama, namerno izazivale požare i podmetale ih.

U ponedeljak do 37 stepeni, zatim naglo osveženje

Kada je reč o temperaturama, u ponedeljak će se maksimalne vrednosti kretati od 22 stepena na zapadu do čak 37 stepeni na jugu i istoku regiona.

Već u utorak sledi osetno zahlađenje, pa će se temperature u celom regionu kretati od 18 do 27 stepeni Celzijusa.

Ipak, prema Čubrilovoj prognozi, osveženje neće dugo potrajati.

„Deluje da bi se toplo vreme brzo vratilo tako da nema ni govora o nekom ’summer killer-u’, već samo o prolaznom osveženju i oko 21.08. bi se maksimumi lokalno mogli kretati oko +35 stepeni Celzijusa“, naveo je meteorolog.

Posle 21. avgusta prognoza još neizvesna

Čubrilo ističe da je razvoj sinoptičke situacije posle 21. avgusta i dalje neizvestan, zbog čega će za pouzdaniju prognozu biti potrebno sačekati još nekoliko dana.

Za sada je izvesno da od nedelje stiže prolazno osveženje, a za veći deo regiona i prve merljive padavine u avgustu.

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